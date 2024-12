One Ok Rock anuncia su gira por Latinoamérica

La banda de Fueled By Ramen, One Ok Rock, ha revelado detalles de su próxima gira por América Latina en 2025. Las fechas comenzarán en México, con su participación en el Festival Tecate Pa’l Norte en Monterrey el 4 de abril, seguido de un show en el Pepsi Center de la Ciudad de México el 5 de abril, antes de dirigirse a Sudamérica por primera vez desde 2017 para ofrecer sus conciertos más grandes en el continente hasta la fecha (calendario completo a continuación).

Los boletos para la fecha en el Pepsi Center estarán en preventa Citibanamex el 5 de diciembre y un día después, los podrás adquirir en las taquillas del inmueble o a través de www.ticketmaster.com.mx.

Recientemente, One Ok Rock presentó el tan esperado video oficial de su nuevo sencillo “Dystopia”, dirigido por Kazuma Kitada, que ya está disponible en el canal oficial de la banda en YouTube. Una vista previa exclusiva del video se estrenó durante el último show del 2024 Premonition World Tour en el Kia Forum de Los Ángeles a finales de octubre.

Esta exitosa gira llevó a la banda a presentarse ante casi 200,000 fans en tan sólo ocho conciertos en siete países diferentes. Siendo el recorrido global más grande hasta la fecha, la banda presentó su impresionante espectáculo de estadio a gran escala en Europa y América del Norte por primera vez. Entre los momentos destacados, la superestrella británica Ed Sheeran se unió a la banda en el escenario para una interpretación especial y sorpresiva de “Wherever You Are”, durante el show en el OVO Arena Wembley de Londres. La gira comenzó con dos noches con entradas agotadas en el Estadio Ajinomoto de Tokio, e incluyó electrizantes presentaciones en el Estadio Nacional de Kaohsiung, el Mitsubishi Electric Halle de Düsseldorf, el Zénith de París – La Villette y el Coca-Cola Coliseum de Toronto.

Formada en Tokio en 2005, el cuarteto—Taka [voz], Toru [guitarra], Tomoya [batería] y Ryota [bajo]—ha emergido como un fenómeno global y uno de los mayores exponentes de Japón en el mundo, con docenas de certificaciones internacionales de oro y platino, además de miles de millones de reproducciones. Más allá de seis entradas consecutivas en el Top 5 y tres debuts en el #1 de la lista de álbumes más vendidos en Japón, la influencia global del grupo ha crecido con una sólida presencia en Estados Unidos. Destacan como una fuerza única capaz de compartir gira con The Smashing Pumpkins o Ed Sheeran, con quien coescribieron “Renegades” para la película Rurouni Kenshin: The Final.

Producido por Rob Cavallo (Green Day, My Chemical Romance), el álbum más reciente de One Ok Rock, Luxury Disease, debutó en el #1 en Japón, marcando el cuarto álbum consecutivo de la banda en encabezar las listas en su país natal, después de los éxitos 35xxxv, AMBITIONS y EYE OF THE STORM. Luxury Disease incluye los sencillos “Save Yourself,” “Let Me Let You Go” y “Vandalize,” este último utilizado como tema de cierre para el videojuego Sonic Frontiers de SEGA.