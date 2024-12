Burger Fest prepara su deliciosa tercera edición

Debido a las exitosas ediciones pasadas Burger Fest ya está preparando la tercera para el día 9 de marzo del 2025 en el estacionamiento de Campo Marte, hasta donde llevarán todo el sabor y la experiencia adquirida en años por el famoso Burgerman.

Marcello Lara, mejor conocido como Burgerman es el organizador del evento, quien explicó como comenzó todo “por azares del destino me dedico a esto de las hamburguesas desde hace más de 12 años, viaje mucho por lo que conocí muchas hamburgueserías. Un día un amigo iba llevando su bitácora de donde comíamos buenos tacos, me dijo haz lo mismo con las hamburguesas, al poco tiempo me hizo mi blog y mi logo, fue así como nació Burgerman”.

En cuanto a cómo creo el evento dijo “varios años después quise hacer algo como Sabores Polanco, pues desde que me invitaron me gustó la idea, me acerqué a los organizadores les dije hagamos negocio, y en 2023 presentamos la primera edición, este año con cariño presentamos la tercera edición de Burger Fest. Este año habrá obviamente hamburguesas buena onda y mucha diversión”.

También aprovechó para contar lo que han aprendido de las ediciones pasadas “tenía la idea de que se pudiera comer mucho, el primer año se empezó a acabar todo pues con tu boleto podías comer de todo, en la segunda cambiamos la dinámica, que será la misma de esta próxima edición, con tu boleto tendrás ciertos cupones que puedes cambiar por la comida, si quieres comer más puedes comprar en el banco un boleto extra”.

Entre otras actividades, señalo Burgerman que tendrán un ring de Lucha libre que resultó muy buena idea desde la segunda edición, asimismo, contarán con distintos chefs que darán Master Class y se espera que sean alrededor de 50 hamburgueserías.

La razón principal por la que nació el evento fue “porque me gusta compartir la dicha de comer, la idea principal fue poner mis hamburgueserías favoritas en un solo lugar” confesó Burgerman.

En los inicios del año entrante serán confirmadas las hamburgueserías que estarán presentes, serán anunciadas en redes sociales poco a poco. Cabe recalcar que esta no es una premiación por lo que no resaltará alguna, pero si llevan un conteo de los sitios donde se consumieron más. Finalmente aclaró que, las grandes cadenas han sido invitadas, pero no han querido aceptar excepto la cadena nacional We Love Burgers.

Aún no cuentan con el precio de los boletos, pero puedes revisarlos próximamente en las redes sociales de Burger Fest para no perderte esta tercera edición.