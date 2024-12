Marian Hernández, estudiante UAEMéx, realizó prácticas en Misión Permanente de México ante Organismos Internacionales

Cuautitlán, Méx.- Marian Hernández Gómez, pasante de la Licenciatura en Derecho Internacional de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli y estudiante de la Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), realizó sus prácticas profesionales en la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Suiza.

Sobre su estancia profesional de tres meses en Suiza, Marian Hernández expresó que fue muy enriquecedora, tanto a nivel profesional como personal, ya que le permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante sus estudios de licenciatura en un entorno real y desafiante.

Detalló que desde el principio de sus estudios de licenciatura se interesó por el derecho internacional público, la diplomacia, la política y el servicio exterior. Por ello, investigó cómo realizar prácticas profesionales en una embajada, consulado o misión de México.

Refirió que en agosto de 2023 inició su proceso de postulación y fue aceptada en octubre del mismo año. En todo momento, destacó, la UAEMéx, la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli y la propia Secretaría de Relaciones Exteriores le apoyaron con la gestión y las firmas necesarias para el envío de su solicitud de aceptación a la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Suiza.

“En el ámbito internacional enfrenté desafíos fuera de mi zona de confort, lo que me fortaleció profesional y personalmente e hizo que esta experiencia fuera increíble”, dijo.

Sostuvo que las actividades que realizó en Suiza estuvieron relacionadas con la mejora de la página de internet de la Misión; apoyo en la presentación de la Embajadora Francisca Méndez sobre la presencia de México en la OIT a jueces, juezas, magistrados y magistradas de México y Brasil; apoyo en eventos multiculturales; apoyo en la elaboración de calendarios de actividades semanales y, sobre todo, apoyo en la traducción no oficial al español del Radar de Avances Científicos 2023 (GESDA Science Breakthrough Radar) y del Reporte de Inteligencia sobre la Gobernanza Multilateral de la Computación Cuántica para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Intelligence Report on the Multilateral Governance of Quantum Computing for the SDGs).

“Las actividades en las que apoyé me proporcionaron las bases para analizar y hacer una autocrítica sobre si voy por buen camino y para detectar las habilidades que me faltan o en las que necesito poner más empeño, lo cual no fue un factor de desaliento y, por el contrario, son áreas en las que debo fortalecerme”, dijo.

Finalmente, Marian Hernández Gómez instó a sus compañeros estudiantes a buscar y considerar oportunidades internacionales para expandir su visión, enriquecer su educación y obtener nuevas perspectivas laborales.