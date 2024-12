¿Son coincidencias o presiones?

DE FRENTE Y DE PERFIL

Ramón Zurita Sahagún

Otorgar el beneficio de la duda es la manera salomónica en que se intenta no crear controversia sobre temas que no han sido aclarados.

Tal es el caso de las acciones emprendidas por el gobierno federal de México, atendiendo temas que en la pasada administración se dejaron en el aire.

La duda consiste en deslindar si la atención se centra en la necesidad de la actual administración por satisfacer asuntos que en el pasado quedaron sin resolverse o si es por las condicionantes que provienen del futuro gobierno de Donald Trump.

Y es que resultan singulares las acciones y el empeño que tiene actualmente el gobierno por combatir el contrabando de productos chinos y empujar para la destrucción de los laboratorios de droga, especialmente combatir el fentanilo, obteniendo buenos resultados en uno y otro tema.

El combate al fentanilo es un constante reclamo de los gobiernos de Estados Unidos, aunque la administración pasada no hizo caso de dichos reclamos, como tampoco el de combatir los grupos delincuenciales, situación que parece haber cambiado en las últimas semanas recientes.

Sinaloa es el laboratorio de la nueva estrategia en cuestión de seguridad, aunque la reacción gubernamental surgió casi tres meses después de que iniciaron los enfrentamientos, ejecuciones, las amenazas, los robos y quema de vehículos y otros delitos.

Lo inédito es que el propio secretario de Seguridad Ciudadana, con amplios poderes, acudió a hacerse cargo personalmente del operativo para el freno de la violencia, el combate a las drogas y el restablecimiento de la paz en esa castigada entidad.

Y aunque su sola presencia no habrá de resolver el caso, vale la pena resaltar que es un caso único en la historia del país que el encargado de la seguridad nacional se establezca por unos días en el convulsionado estado y se ponga al frente de la estrategia.

Por lo que respecta a los otros temas con los que amenazó Trump, si no eran resueltos en México, son el de los migrantes que buscan llegar a territorio estadounidense y la entrada de productos chinos a su país.

La casualidad de atender esos temas es demasiado coincidente con las amenazas del próximo Presidente de los Estados Unidos.

Esperamos que sean simples coincidencias y que en realidad el gobierno mexicano está enfocado para resolver esos temas, sin necesidad de presiones de ningún tipo.

******

Pasó en el Estado de México, que la presidenta y el secretario general de la dirigencia estatal del PRI decidieron renunciar. Se trata de la ahora ex presidenta Ana Lilia Herrera, ex senadora, ex diputada y ex alcaldesa de Metepec, renunció, aunque las razones que la llevaron a presentar su renuncia fueron de carácter personal, en el caso de Alejandro Castro, secretario General, fue consecuencia natural de la renuncia de Ana Lilia, ya que no podía dar la prelación, pues fueron designados y no electos… La dirigencia nacional del PRI decidió renovar los comités directivos estatales e inició con los de Tlaxcala, Tamaulipas, Sonora y seguirá con Baja California, En Sonora y Tamaulipas se dio paso a la renovación de los cuadros eligiendo a jóvenes. En Sonora quedó Lupita Soto y en Tamaulipas, Bruno Díaz (no es Batman). Tlaxcala dejó en manos de Enrique Padilla la dirigencia estatal. Por cierto, el otrora poderoso político, Manlio Fabio Beltrones es ahora el único senador independiente, sin bancada, ya que la dirigencia priista lo marginó, aunque sigue siendo militante del tricolor, en receso. Manlio deambula por la sede del Senado de la República, teniendo poca participación en los debates y en las comisiones de la Cámara Alta. En Sonora su influencia mermó mucho, como consta en los votos recibidos como candidato al Senado… No gusta el estilo mordaz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que intenta ponerle a sus críticas sobre personajes determinados. Carece de la chispa e ingenio de su antecesor.

