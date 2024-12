¡Brilla Fest, Una Navidad en el Bosque edición 2024!

Hasta el 31 de diciembre en un horario de 6:00pm a 11:00pm, sumérgete en una experiencia mágica con “Brilla Fest Una Navidad en el Bosque”, el parque temático navideño más grande de Latinoamérica con sede en Parque Naucalli, Estado de México.

Esta atracción familiar es la opción perfecta para conectar con el espíritu navideño, pues cuenta con más de 2500 figuras iluminadas, 5 millones de puntos luminosos y un recorrido de 30 mil metros cuadrados llenos de sorpresas, actividades, salas interactivas, gastronomía, shows musicales (que estamos seguros te encantarán) y mucho más.

Brilla Fest, está inspirado en el cuento “Navidad en el Bosque” de la escritora polaca AG Jatkowska: Durante tu visita, podrás explorar 4 áreas de exhibición temáticas donde encontrarás historias que te acercarán con la Navidad y que te envolverán en una experiencia única que hará de tu recorrido algo inolvidable.

Nikolau es el anfitrión de esta maravillosa atracción, quien nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Es el tercer año de Brilla en el Parque Naucalli, tendremos muchas experiencias maravillosas, para que la gente se divierta. Considero que ha sido muy difícil mantener la inocencia con los niños, en lo personal cada vez es más difícil mantener vigente y viva esta linda tradición en los niños, con todo lo que ven en redes sociales, plataformas y videos, la incendia se ha ido perdiendo”.

En este sentido considera que “mantener la inocencia, hacer cosas lindas y brillar es tarea de los padres. En Brilla Feste queremos hacer algo mágico y ayudarlos como familia, que recobren esa magia que se ha ido pidiendo con el tiempo. Cuando llegan a brilla la magia fluye, con todas las figuras tienen un momento especial, es seguro que un momento con nosotros va a rescatar los valores en niños y las familias”.

Santa recuerda que “Cuando vivimos la pandemia fue un caos en todos lados, en todo el mundo había mucha preocupación y esos años, en lugar que me pidieran juguetes o cosas materiales, muchos niños me pidieron salud, no solo para ellos sino para sus familiares, entonces mi costal se llenó de muchos deseos, en lugar de coas materiales. A pesar de ser un año complicado fue diferente, no fue tan material en los deseos de las personas. Me di cuenta de algo muy importante, que todavía hay nobleza en los niños, que se preocupan por sus padres, abuelos y seres queridos”.

Sobre el Show de Nikolaus, dijo “es muy bonito, muy familiar, donde pueden disfrutar de baile con los duendes y bailarinas muy bonitas y arregladitas. Tambien hay acrobacias circenses, porque tenemos duendes acróbatas que la gente no se puede perder y lo mejor es cuando llegan mis amigos Los Reyes Magos, pero ahí no acaba todo, resulta ser que después del espectáculo, tenemos una pequeña convivencia, bajamos del escenario hacemos un desfile y hay fotos y los niños nos pueden entregar sus cartas”.

A esto añade “Es muy importante que las familias se integren y no solo en esta temporada, deben estar juntos todo el año. Pero en Navidad hay una magia, misma que tenemos en Brilla Fest, desde que entras a Parque Naucalli se respira el aire navideño. Ya tuve una junta con mis duendes y les dije ‘a ver mis niños, tienen que portarse muy bien con nuestros invitados’, nos pusimos de acuerdo para que la experiencia sea inolvidable”.

La magia empieza desde la entrada, son más de 3 mil figuras luminosas y algunas se pueden ver en 3D, también existen villas diferentes.

Finamente, dejó un mensaje para los padres “es muy importante que los papás me apoyen a mí y a Los Reyes Magos, al ratón de los dientes y a todos los personajes de luz y fantasía para los niños. Regalen cosas que les generen un contacto con sus hijos, no regalen celulares o tabletas, porque muchas veces se los dan para tenerlos entretenidos, pero es mejor un juego de mesa, un balón, cosas con las que puedan lograr una integración familiar. Asimismo, pongan atención a lo que ven en redes sociales y estén siempre a su cuidado”