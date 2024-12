Mimi Rose y Noel Schajris presentan «Gracias X Eso»

La talentosa cantante argentina Mimi Rose ha lanzado su nuevo sencillo titulado «Gracias X Eso», en colaboración con el reconocido Noel Schajris. Este tema, que mezcla el estilo R&B y soul en español, ha sido compuesto por Mimi Rose junto a Salomé Camargo, Orlando Guanche y Pedro Capó.

«Gracias X Eso» es una canción minimalista pero llena de armonía, que aborda temas de empoderamiento y superación tras una relación fallida. La letra refleja la gratitud por las experiencias vividas, incluso cuando han sido dolorosas

Mimi Rose entrevista para DIARIO IMAGEN, comentó “es una canción que compuse con Pedro Capó, muy linda que habla de agradecer una relación, inclusive lo que en el momento parecido hacerte daño, porque son coas para un bien mayor. Tenía la canción desde hace mucho tiempo; y Noel y yo queríamos hacer algo juntos, nos cruzamos en alfombras rojas o en sus conciertos, le mande el tema, y ahí empezó el proceso, que le encantó. Ahora la recepción de la gente ha sido bonita, se les cayó una lagrima, los comentarios en redes sociales son muy lindos”.

Celebra que aún hay gente que busca música profunda “el mundo es muy grande, hay mucha gente, aquella a la que le gustan letras más superficiales, y hay otras a las que les gusta lo que está mejor construido, las letras, la poesía, y para ellos es que tratamos de hacer canciones. Muchos creen que uno nace con el talento de componer, pero yo estudié mucho parta saber cómo componer mejor, hoy la composición me fluye con facilidad, pero no siempre fue así, para mi componer en este caso fue terapéutico, tenía mucho que decir”.

Asimismo, reconoce que hay una gran carga divina y emocional en cada canción, “Cien por ciento se viene a sumar a lo técnico, ya lo decía Rick Rubin, uno del os productores más importantes del a historia, ‘todas las ideas existen en el plano divino y los compositores bajamos eso al lenguaje de la tierra’. En el proceso de volverme compositora tuve que sanar muchas cosas internas, tuve que conocerme desde la punta de mi sombra, hasta el techo de mi luz, tuve que conocer mucho de mí, eso fue un proceso divino que va más allá del o carnal”.

Adelantó que se encuentra alistando el álbum “Del amor nadie sale ileso” en el que todas las canciones “son las emociones que sentí durante mi relación, el objetivo es contar mi historia, lo que yo viví, e inspirar a las personas a amarse más, y que no les pase lo malo que me pasó a mí, hay que ayudar, vivimos en aun sociedad en la que hay que replantearnos lo que hacemos por los demás, en mi caso soy muy consciente de lo que pongo al mundo, quiero que las canciones tengan un mensaje positivo, porque incluso las tristes aunque son de energía más pesada, son parte de nosotros. Cantar las canciones ha sido difícil, pero porque es difícil cerrar un proceso, por repetir la misma armonía, pero si ya no le das poder y sueltas, dice ‘te agradezco por lo que me diste y te despido’, entonces podrás empezar a sanar”.

Concluyó que está en los planes cantar el tema junto a Noel Schajris en algún punto, “hacerlo en México sería un sueño, porque es un país precioso y donde reciben muy bien mis canciones”.