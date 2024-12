Festejan en Atizapán de Zaragoza a elementos de Seguridad Pública

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Con la rifa de 2 departamentos, 4 automóviles, 10 motocicletas y aparatos electrodomésticos, el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas y el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, celebraron el Día del Policía para la corporación atizapense.

En el evento se dieron reconocimientos a elementos con 40, 39, 35, 30, 25 y 20 años de servicio en corporación, que ha sido reconocida en los últimos tres años como la mejor del Estado de México. En memoria del policía tercero Santiago Martínez Hernández, se dedicó un minuto de silencio.

Durante dos días, se llevó a cabo este festejo en el que el Alcalde expresó su agradecimiento por mostrar que una corporación de seguridad municipal puede proteger a la ciudadanía de forma honesta y siempre al servicio de la comunidad.

El alcalde les reconoció el descenso en la percepción de inseguridad que ha disminuido de un 75% en el 2021 a un 50.6% en el 2024, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi.

“Yo estoy muy contento de estar esta tarde compartiendo este momento con todas y con todos. No me cansaré de decir que yo me siento muy orgulloso con la corporación, ver lo que hemos logrado en menos de tres años.

“Después de ser uno de los municipios con alto índice delincuencial, de los más peligrosos del país y hoy que según la encuesta ENSU sobre Seguridad Ciudadana, nos ubique como el municipio con mejor percepción de seguridad de todo el Estado, es una gran tarea de todos y de todas ustedes”, recalcó Rodríguez Villegas.