NXNNI se apodera de la escena con un gran carisma y talento

NXNNI, se ha convertido en una sensación gracias a que, recientemente, presentó una interesante propuesta musical que le da una frescura a los corridos tradicionales, logrando captar la atención de sus seguidores con la creación de sus “Corridos Kawaii”, siendo Kawaii un adjetivo japonés que puede ser traducido al español como ‘bonito’ o ‘tierno’.

Los “Corridos Kawaii” o “Corridos con Brillantina” es un nuevo concepto que utiliza para describir sus corridos, los cuales son aderezados… ¡con azúcar, flores y muchos colores! Un movimiento que no pierde la esencia del Regional Mexicano y que pretende enaltecer una demografía excluida por el género: las mujeres.

NXNNI, no tiene más de 3 años que nació artísticamente, pero hoy se encuentra muy feliz de su constante progreso en la música y de seguir rompiendo esquemas en un género dominado por los hombres; ahora presenta su más reciente tema “Monster High” en colaboración con Sam Vazquez. Un corrido brillosito que logra enamorar y hacer sentir identificado al público por su estilo único sin dejar de lado las raíces del regional mexicano.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos comentó “Literalmente el tema nació en una pijamada con Sam Vázquez que es con quien la canto, somos amigas y estamos en el mismo estudio. Nos fuimos de fiesta y pensamos primero en la infancia, que nos encantaban las Bratz, las Monster High, coincidimos en eso y decidimos escribir una canción, y es que el concepto de Barbie es más relacionado con la perfeccion, cabello bonito y en cambio Monster High es todo lo contrario, pero igual se ven super bien, son muy chidas”.

A esto añade que “Queremos que amemos nuestra imperfección, arreglarnos en nuestro estilo y lo llevamos al corrido kawaii. Es una mezcla entre lo regional y las influencias el K-pop el R&B, suena diferente, no es un corrido tradicional como los de Nata o Peso Pluma, en nosotras es una rola Kawaii con brillitos, sin dejar de ser regional”.

Agregó que le llama la atención “que a muchos nos les gustan los corridos, pero los de nosotras sí. Sentí muy bonito porque las chicas agradecen que ahora hay corridos con cosas que les pasan a las mujeres, escribo también de maquillaje, de cosas normales que hacen las morritas diariamente, salir con tus amigas, el amor, el despecho. Justamente después de Monster High saque otro tema y después ‘Tonta’ y’444’ que también es todo esto que me encanta de la numerología, el universo, la vida, me encanta que ha gustado mucho, aunque no son temas de los que se hablen en el regional. ‘Tonta’, no es un corrido es una cumbia Kawaii, es para bailar”.

Concluyó que “Mi parte favorita son los conciertos, tuvimos mucha surte porque toque en P’al Norte en Tecate Food truck y en la Ciudad de México no hay fechas, pero estamos platicando para que suceda. Porque es andar gritando cantando y bailando, disfrutando, todo se hace en vivo, cuatro voces, los instrumentos con toda la plebe, tololoche, bajos es una conexión bien bonita”.