Apoya GEM a estudiantes de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Atlacomulco

Atlacomulco, Estado de México.- Israel Miguel Benjamín, alumno de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Politécnica de Atlacomulco (UPA) y beneficiario del Programa Becas Viajes al Extranjero para el Bienestar, puesto en marcha por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, dijo estar listo para aportar al desarrollo del Estado de México, después de su experiencia académica en Noruega.

“Antes de irme de México, de la Universidad, mi sentir era terminar la Ingeniería y conseguir un trabajo, y ahora con todas las perspectivas nuevas que he tenido, me gustaría estudiar una maestría en el extranjero, aportaría muchísimo más, no sólo a mi conocimiento sino también a los proyectos que pueda desarrollar y traerlos al Estado de México, a mi Universidad, a mi comunidad”, expresó Israel, quien viajó a Noruega para seguir con su preparación profesional.

Los ocho becarios que concluyeron su estancia en la Universidad del Ártico de Noruega (UIT) aprendieron a documentar y analizar datos de procesos industriales, lo que les permitió fortalecer sus habilidades en programación y pensamiento lógico matemático mediante la solución de proyectos basados en retos, además de adquirir conocimientos en inglés como segundo idioma.

Al referirse al beneficio personal de estudiar en el extranjero, Juan Pablo Guadarrama Oliva, alumno de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura, comentó: “creo que siento un poco más en confianza conmigo mismo por la experiencia, también me siento más motivado porque cuando recién ingresé a la carrera nunca creí que llegaría a irme así de lejos. Estando allá tuve que hablar, expresarme más, conocer más gente, entonces me siento un poco más impulsado a tener iniciativa para hacer muchas cosas nuevas”.

El Programa Becas Viajes al Extranjero para el Bienestar ofrece oportunidades de crecimiento y desarrollo a las y los alumnos de instituciones de Educación Superior, para fortalecer su formación profesional, este año se beneficiará a 400 estudiantes de 77 municipios que cursan los últimos semestres y tienen un promedio mínimo de 8.5 desde que iniciaron su carrera.

“Ellos tienen una cita pendiente con toda la comunidad universitaria, en donde ellos les van a platicar qué hicieron y cómo regresaron porque ya no vienen con la misma visión del mundo, y eso es lo que a nosotros nos pone la piel de gallina, porque esperamos que las demás generaciones lo van a aprovechar muy bien”, afirmó Verónica Martínez Blas, académica y responsable del Departamento de Idiomas e Internacionalización de la UPA.

Antes del viaje a Noruega, la UPA firmó un convenio de colaboración con la UIT, lo que permitirá a los estudiantes que hicieron su estancia de cuatro semanas en Europa, realizar una maestría en la misma universidad de Noruega, como es su deseo.