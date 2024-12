«Que Dejen Toditos los Sueños Abiertos» en el Teatro Hidalgo

El actor, músico y cuentacuentos Mario Iván Martínez, en complicidad con Tiburcio Gabilondo, continúan presentado el espectáculo «Que Dejen Toditos los Sueños Abiertos» en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, un homenaje a Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Cri, celebrando los 90 años de la creación del personaje.

El objetivo principal del espectáculo es revivir y difundir la obra de Cri-Cri, llevando a los asistentes a un viaje por las canciones que han trascendido generaciones. Martínez, quien es embajador de la obra de Gabilondo Soler, busca equilibrar lo conocido con lo menos explorado de la discografía de este icono musical mexicano, de lo cual nos habló en entrevista “Este año ha sido muy bueno, con muchas actividades por el aniversario de Cri-Cri, cuando Francisco empezó con este proyecto pensaba que iba a durar tres meses y la dinámica era muy diferente a lo que existe hoy, el dinamismo en el radio era otra cosa, pero ahora estamos celebrando 90 años de la creación de este personaje”.

A esto, Tiburcio Gabilondo, hijo de Francisco Gabilondo Soler, agregó que “con la Ofunam, tuvimos oportunidad de hacer un festival musical para Cri-Cri en octubre y lo que ha sido muy notable es el trabajo de Mario Iván, que si bien cerró el festival, resulta que en este momento va por una tercera temporada del espectáculo ‘Que Dejen Toditos los Sueños Abiertos’, es un regalo enorme para nosotros. Le agradezco enormemente por llevar la música del grillito cantor a más generaciones”.

Martínez respondió “el honrado soy yo, de que los herederos de esta obra que nos ha hecho soñar despiertos, tengan la gentileza de darme la confianza de ser embajador de la obra de Cri-Cri. Ha sido una aventura deliciosa, alimentando y retroalimentando nuestra visión, Tiburcio decía que a nadie le enseñaban a ser heredero de obra, pero ha descubierto cause y camino para que todo llegue a buen fin. En este caso hemos hecho producciones desde 2007, cuando se celebró el centenario del natalicio de Don Pancho, ‘Descubriendo a Cri-Cri’ que seguimos presentado y que es unipersonal. Pero en 2017 para festejar el 110 aniversario de su natalicio se gestó otro espectáculo ‘Que Dejen Toditos los Sueños Abiertos’, pero no estoy solo, me acompañan dos extraordinarios artistas, Jimena Parés y Pablito Rodríguez, es un trabajo donde nosotros complementamos la parte central y medular de la obra musical, alrededor del tema de ‘Cri-Cri viajero’, trotamundos”.

Este proyecto se complementa con coreografías, corporalidad, vestuario e iluminación “pero sin sobreilustrar, porque es un trabajo que surgió de la radio y nos hizo imaginar a través de la palabra y la música, ese era su propósito y no lo queremos modificar. Estamos en la tercera temporada por el 90 aniversario de Cri-Cri que nació un 14 de octubre de 1934. Lo presentamos en el Teatro Hidalgo, gracias a Juan Torres y al fideicomiso del Teatro IMSS”.

Muchísimas generaciones vibran con Cri-Cri

Tiburcio Gabilondo celebra que “Dentro de estos 90 años ya son cuatro o cinco generaciones que han crecido con Cri-Cri, pero si contamos que cada año nacen niños estamos hablando de 90 generaciones de niños mexicanos que han sido tocados por este personaje. Es interesante hacer esta estadística, por el impacto que tiene Cri-Cri en la vida de los mexicanos, no a todos les gusta, pero en general quienes han escuchado a Cri-Cri se enamoran”.

En este escenario, destacó “Un niño actual reconoce las canciones, el reto interesante es que han cambiado las circunstancias, ya no es ese tiempo de la radio, donde te sentabas y echabas a andar la imaginación, ahora hay muchos estímulos que pueden enriquecer la experiencia imaginativa, pero ¿cómo acercar esta propuesta de historias a generaciones nuevas sin que suene chocante para ellos? No debes imponerles nada, ni a Cri-Cri, ni los cuentos, ni cosas bonitas, hay que darles opciones, una charola llena de dulces, y el niño debe elegir cuales quiere. Entonces hay que apostar a la inteligencia del niño. Mario Iván es cómplice de Cri-Cri, sus montajes le apuestan a la inteligencia del niño”.

Martínez por su parte, recordó cual fue si primer encuentro con el Grillito Cantor “cuando mis padres se separan y nos vamos a vivir un tiempo con mi papá, nos cambian de escuela y él necesitaba convencerme de asistir a un nuevo kínder, entonces recurrió a ‘Caminito de la escuela’, y acepté, estuve en ese kínder gracias a Cri-Cri. De hecho, cuando grabamos esa canción, la verdad la experiencia era infructuosa, porque me sobrevenía el llanto y la emoción, recuerdo a mi papá y me viene la emoción. Luego la vez primera que escuché las canciones que rinden tributo a la abuela, parten de que Panchito tuvo una relación muy cercana con su abuelita Emilia, y le dedicó ‘Di porque’ y ‘El ropero’, también son temas muy emotivos para mí”.

Finalmente, Gabilondo hijo, concluyó que compartir con el público ha sido increíble “Esta parte es muy bonita y es muy fuerte, la gente es muy linda y se acerca y te comparten esas experiencias, historias relacionadas con los temas de Cri-Cri, pero son emociones a flor de piel, abren su corazón, generalmente son experiencias sensibles, es como un regalo que te dan y pesa mucho y lo tienes que cargar, no es malo, pero es cariñosamente abrumador”.

«Que Dejen Toditos los Sueños Abiertos» se presenta los domingos a las 13:00 horas en el Teatro Hidalgo. Boletos: $550 y $450. De venta en Cartelera de Teatro, Ticketmaster, taquillas y al 5537333641.