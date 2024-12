Senado y Diputados, entre el uso de los puños, los argumentos o mayorías ficticias

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Todo esto inició a fines de agosto con una jugarreta en la que magistrados del Tribunal Electoral y Consejeros del INE se saltaron a la obviedad y de 54 por ciento de votos obtenidos por Morena, PT y Verde le dieron a los legisladores del oficialismo una bancada por sobre el 74 por ciento de las curules.

Ante el pasmo de la oposición, PAN, PRI y MC, que había obtenido el 46 por ciento restante en votos efectivos, los dejaron en apenas el 26 por ciento.

Al atropello judicial, político y constitucional siguió en el Senado la compra por Morena de 3 senadores -2 del PRD y 1 del PAN- para lograr la mayoría constitucional y poder modificar así la Carta Magna en ambas cámaras sin el aval ni la negociación con la oposición.

Desde entonces prevalece un ambiente tenso. El debate ha sido sustituido por la diatriba y las descalificaciones.

De parte de los opositores es común escuchar que desde la tribuna o los escaños vierten sobre los oficialistas los calificativos de: ratas, vendidos, tramposos, mafiosos, abusivos, et, etc…

Las piezas de la oratoria de la senadora Lilly Téllez pasarán a la historia del Diario de Debates del Senado como el compendio más duro e ingenioso de esta narrativa del momento legislativo.

Hace unos días en este ambiente, en el tramo final del primer periodo de esta legislatura, una insinuación desde la tribuna de un senador panista –“… las dio” – dirigido a su ex compañero de partido, el veracruzano Miguel Yunes, quien ahora navega en el purgatorio de Morena, acompañado por otro comentario surgido entre escaños dirigido a lo íntimo de Adán Augusto López, líder de los senadores de Morena, encendió la mecha.

Prendidos, el tabasqueño y el veracruzano, seguidos por otros de otras fracciones, se fueron hasta la sección del blanquiazul y sobrevinieron los dimes y diretes, los empujones, los jaloneos y los amagos.

Los retos no cambian ni por la edad ni por los cargos de elección: “¡vámonos afuera!”, pedía el ex gobernador y ex titular de Gobernación a un panista.

Al final no pasó a más. No hubiera sido extraño que hubiera pasado.

Días después el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, de quien no hace falta mencionar su perfil biográfico, comentó que tan complicadas estaban las cosas entre sus compañeros legisladores que a lo mejor sería necesario llevar guantes de box al Pleno.

El comentario banquetero de Fernández Noroña encontró eco inmediato en el senador y líder nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, quien se dijo presto a ajustarle las cuentas al del PT .

El campechano ya estuvo en un tris en semanas anteriores de soltarle su ira al de Iztapalapa en la misma presidencia de la tribuna del Senado.

Sin mediadores que siembren paz entre estas bancadas y sus personajes, el Senado se va en estos días al receso de fin e inicio de año con una buena carga de nombramientos y asuntos pendientes que requieren de negociaciones internas.

“Pese a todo, un periodo exitoso”: Cantón Z.

Con larga experiencia legislativa el ex priista y hoy militante de Morena, el senador tabasqueño y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, consideró que pese a todas las tensiones y desacuerdos el actual periodo por concluir ha sido de los más productivos de la historia legislativa en México.

La cantidad y calidad de reformas a la Constitución alcanzadas ahora, dijo, ha logrado su objetivo: rediseñar al Estado Mexicano.

De septiembre a la fecha, explicó, se lograron reformar unos 50 artículos constitucionales a propuesta del ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador, reformas que fueron ahora avaladas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Recordó que 9 de estas reformas se alcanzaron por unanimidad del Pleno.

Moreira advierte consecuencias en asesinato de diputados

El ex gobernador de Coahuila, coordinador ahora de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, se conduele que sus compañeros de Cámara no hayan tenido una mayor exigencia ante el asesinado de 2 de sus diputados; del sinaloense Héctor Melesio Cuén y del veracruzano Benito Aguas.

“Vi que mataron a nuestros compañeros y que esta Cámara no se tomó un tiempo para hablar de eso. Para mí ese es el problema. Si asesinan políticos, amedrentan a mucha otra gente, y es un paso a terminar con la democracia, es la confirmación de que el crimen organizado se quiere meter en el poder público”, indicó.

Es patético que esta Cámara no diga nada sobre estos crímenes y de las consecuencias que eso puede tener.

