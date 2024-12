Maryfer Centeno ampliará su denuncia contra Mr. Doctor

La grafóloga Maryfer Centeno declaró ante los medios de comunicación que ampliará su denuncia contra Octavio Reyes, mejor conocido como Mr. Doctor, después de los señalamientos que este hizo en su contra.

Acompañada de sus abogados Alonso Beceiro y Mariana Gutiérrez; Maryfer Centeno explicó los hechos que se empezaron a suscitar en redes sociales luego de que Mr. Doctor publicó un video en redes sociales, expresando que la grafóloga es una charlatana, así como varios insultos en su contra.

Centeno adelantó que, se ampliará la denuncia por acoso sexual, pues al momento solo es por violencia de género. Octavio Reyes no es el único que la ha insultado pues en redes sociales ya circulan varios mensajes haciendo amenazas a su persona, entre estos, uno en el que piden que alguien le aviente acido en la cara.

Maryfer Centeno envuelta en su nerviosismo por las amenazas externó “el tema del ácido ha sido difícil, junto con las muchas amenazas, estoy muy nerviosa y los adecuados para hablar en esta ocasión son mis abogados, también me siento agradecida con ellos y con quienes vienen el día de hoy”.

Agregó que esta denuncia “En una de esas sirve para que no le digan a nadie más ‘Perra’ o ‘mira mi este’, que no siga la violencia, nadie tiene por qué burlarse de la vida o intimidad de las personas. Alumnos de los cursos o personas que me encuentro en la calle me han dicho ‘que bueno que lo hiciste porque yo si permitía violencia de mis compañeros de trabajo’ y espero con esto poner mi granito de arena”.

El abogado Alonso Beceiro explicó que la identidad de la persona que dejó el comentario sobre el ácido en redes sociales, aun no la conocen, pero que están trabajando en ello, así como en origen de los muchos mensajes más que ha recibido Maryfer Centeno.

“Una cosa es la libertad de expresión y otra el libertinaje disfrazado de opinión. Los comentarios de Mr. Doctor no son críticas profesionales; son ataques violentos que vulneran los derechos de Maryfer como mujer” dijo el abogado.

Por lo pronto será en redes sociales donde se dará a conocer el comunicado explicando a detalle la denuncia y una posible audiencia, mientras tanto, el caso de Maryfer Centeno contra Mr. Doctor tendrá una fecha clave el próximo 13 de enero, cuando se celebre la primera audiencia del caso.