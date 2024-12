UAEMéx recibe donación a su acervo hemerográfico

Toluca, Méx.- Con el objetivo de preservar la historia de las juventudes universitarias, Fernando Daniel Romero Hernández, egresado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), hizo una donación de periódicos estudiantiles de la década de los años sesenta al acervo hemerográfico de esta casa de estudios.

Romero Hernández destacó que ante la necesidad de una comunicación estudiantil y de acceso a la información ante la ausencia de medios locales en el Valle de Toluca, los periódicos estudiantiles de los años sesenta dieron a conocer qué se hacía dentro de los espacios universitarios, además de las inquietudes de las y los alumnos de la Máxima Casa de Estudios mexiquense.

Este acervo rescata las publicaciones universitarias como SAETA, El Nigromante y otros títulos que fueron editados dentro de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, los cuales surgieron de la inquietud del estudiantado por temas políticos, universitarios, sociales, literarios y culturales.

“El alcance que tenían estas publicaciones no solo era dentro de la universidad, sino que también llegaban a otras escuelas como la Escuela Normal No. 1 de Toluca, la Secundaria “Miguel Alemán”, la Secundaria No. 1 “Miguel Hidalgo”, entre otras”, apuntó.

Fernando Romero apuntó que estas publicaciones eran apoyadas por parte de la rectoría de la Autónoma mexiquense y el Gobierno del Estado de México. Asimismo, colaboraban con el estudiantado con entrevistas, exposiciones y conferencias en torno a las juventudes mexiquenses dentro de los trabajos del periódico.

Ante este contexto, su conservación rescata las vivencias juveniles en formato escrito, con el propósito de que las futuras generaciones conozcan estas publicaciones, que, además, formaban parte de la Asociación Nacional de Prensa Estudiantil.

“Es necesario que este legado no se pierda, que exista y que se visibilice todo lo que se hacía por parte del estudiantado y lo que pasaba en el ámbito sociopolítico, universitario y cultural de Toluca y del Estado de México”, afirmó.

Dentro de la publicación de SAETA, Romero Hernández escribía la sección Conquista del Espacio, en donde narró las primeras expediciones espaciales o la famosa carrera espacial por parte de Estados Unidos y Rusia, como el lanzamiento del Sputnik 1 y el primer lanzamiento que se hizo en la Estación de la la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.

“Este es un tema que a mí me apasionaba mucho y es por ello que mis publicaciones tenían que ver con el espacio y su conquista”, expresó.

Finalmente, mencionó que para él hacer esta donación a la UAEMéx significa dar cuenta del avance de los medios de comunicación universitarios que aún ponen al centro la voz del alumnado. Por ello, considera que es fundamental que las y los universitarios formen parte de la producción de los mismos y den cuenta de las diversas realidades que viven en su cotidianidad.