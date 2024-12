Valeria Mariaud nos conquista con su arte en El Cascanueces

Valeria Mariaud es una de las figuras más destacadas del ballet clásico y contemporáneo en México, continúa consolidándose como un referente internacional en su disciplina.

Egresada de la prestigiosa Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, Valeria ha demostrado su talento en diversos escenarios nacionales e internacionales participando, participando en el Concurso Nacional Infantil y Juvenil de Ballet y en el renombrado Youth American Grand Prix en Nueva York en 2016, donde llamó la atención por su técnica impecable y sensibilidad artística.

En 2017, ingresó a la Compañía Nacional de Danza, y para 2024, alcanzó uno de los mayores logros de su carrera al ser nombrada Primera Bailarina de la compañía.

Actualmente, Valeria se prepara para su próximo desafío artístico: interpretar un clásico navideño, El Cascanueces, que se estrenará del 17 al 23 de diciembre en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes del país y donde interpretará como primera bailarina al Hada de Azúcar.

“El personaje del Hada de azúcar ya lo hice por dos años, no es mi primera vez, y creo que sí ha habido crecimiento, porque cuando estrenas roles, estás verde, te preparas peor lo que no tienes es experiencia. Ahora después de haberlo hecho en ediciones pasadas, se enriquece y ya tengo un bagaje, sumado a todo lo que he bailado este año. Entonces sin duda estoy en un momento muy importante de mi carrera” aseguró en entrevista para DIARIO IMAGEN.

Destaca que se trata de “una producción muy grande, con más de 70 bailarines en el escenario, entre alumnos y egresados de la Escuela Nacional de Danza, somos muchos. Llevamos dos meses de preparación para esta puesta que requiere de muchas horas de ensayo. Es una producción mágica, tradicional que llega en navidad, además con la música en vivo original de Chaikovski, con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA), bajo la dirección de Óliver Díaz”.

Nos confesó que recuerda perfectamente cual fue su primer encuentro con este montaje “Tenía 10 años de edad e interpretaba a los ratoncitos en el ballet, yo veía a las primeras bailarinas y me imaginaba siendo como ellas. Ahora ya estoy en ese lugar y es muy padre para mí. Creo que los niños chiquitos pueden encontrar inspiración en este tipo de espectáculos tal y como me sucedió a mí”.

Celebra que el montaje es una verdadera tradición “se trata de Tchaikovski, es el clásico de clásicos, lo que hace la obra especial. Además, es una historia muy familiar, a todo el público le gusta engancharse en la parte fantasiosa, por eso es vigente y no va a pasar de moda, porque te regresa a la infancia a los recuerdos, a la nostalgia de una época”.

En su caso asegura que una de sus partes favoritas “es el vals de las flores, la recuerdo desde niña y siempre espero que llegue, porque me fascina no solo la música sino lo que ocurre en el escenario, además ahora es lo que da pie a mi entrada”.

El montaje es conformado por un elenco nacional e internacional “Somos muchos bailarines, también extranjeros, pero la mayoría somos mexicanos y nos hemos formado aquí, lo damos todo. Creo que la gente debe saber que, pueden acceder a espectáculos al nivel de lo que hay en Europa, somos una compañía clásica, profesional, nacional de danza, todos son sumamente profesionales y vale por completo la pena”.

Sobre su futuro revela “Estoy empezando mi carrera de primera bailarina, siempre hay nuevos roles que interpretar, siempre algo más bonito y con mayor madurez, experiencia entonces lo que venga lo enfrentaré con mucho gusto. Al final es seguir avanzando siendo mejor”.

Y concluyó “Les recomiendo que lleven a sus hijos, no se van a arrepentir, es mágico, espero que se lleven esa esperanza de la Navidad, esa magia. Sientan que pueden lograr todo lo que se proponen”.

Su talento ha llevado a Valeria Mariaud a colaborar con compañías de renombre, como el Ballet Nacional de Cuba, donde en 2022 fue invitada como bailarina principal para interpretar el clásico «Don Quijote». Más recientemente, en 2024, representó a México en el prestigioso International Ballet Festival of Miami, reafirmando su posición como una figura clave en el ballet internacional. Este mismo año, encarnó a Odette, uno de los personajes más icónicos del ballet clásico, en la obra El Lago de los Cisnes, presentada en el emblemático Palacio de Bellas Artes.