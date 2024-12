Roberto D´Amico te enamora del tango con “Yo, Carlos Gardel”

Se dice que se necesitan dos para bailar tango, pero en esta ocasión, este característico baile argentino reúne a un elenco de cinco grandes de la actuación en México, quienes con su talento nos transportarán a esos lugares poco conocidos de “El rey del tango”.

El Teatro 11 de Julio se vistió de gala con el estreno de “Yo, Carlos Gardel”, un espectáculo encabezado por los actores Susana Alexander, Angélica Aragón, Macaria, Patricia Reyes Spíndola y Roberto D´Amico, que destaca la vida y obra del músico, compositor y actor, que sin duda alguna es además el máximo exponente del tango.

Roberto D´Amico en entrevista para DIARIO IMAGEN, contó “Yo, Carlos Gardel, es un espectáculo musical distinto, profundamente emotivo. Llevo trabajando en este proyecto ya varios meses, en los que me he dedicado a investigar eso relatos, anécdotas, vivencias, datos poco explorados de su vida; sus misterios, las angustias y los problemáticos amores de este hombre que marcó, y sigue marcando la esencia del canto popular”.

He hecho muchos espectáculos sobre gente mexicana, José Alfredo, Agustín Lara, Gonzalo Curiel, Ferrusquilla, etcétera, y hacía tiempo que me perseguían con la idea de que hiciera algo de Gardel. Es notable que todavía sigue siendo un nombre que se conoce desde Japón a Islandia, de Sudáfrica a Canadá, todo mundo sabe quién es Carlos Gardel, marcó toda una época y a casi 90 años de su muerte, sigue sonando con sus discos, tiene una presencia muy particular, era un hombre atractivo, talentoso, sus canciones recorrieron el mundo”.

Con el apoyo de estas actrices maravillosas, dijo “logramos un espectáculo de primer nivel, es un proyecto ambicioso y un trabajo titánico. Me llevó mucho tiempo hacer el libreto, había que leer mucho sobre Gardel para llegar a 10 de sus tangos que son la columna vertebral de esta historia, entre ellos ‘Volver’, ‘El día que me quieras’, ‘Tomo y obligo’, ‘Mano a mano’, y más que, el público mexicano conoce muy bien. También están aspectos muy íntimos de la vida de Gardel, de sus amantes, la relación con su mamá que fue tan icónica, momentos de su afición por las carreras de caballos. Investigando se consiguió la información, aunque nos quedará mucho en el tintero, pero lo que presentamos define a este gran artista”.

De esta investigación destaca “te das cuenta hasta que por encima de la popularidad agobiante que el tenía, era un hombre muy reservado, muy celoso de su intimidad, incluso el personaje de Patricia Reyes que es Monoa Maris, quien fue quizá la mujer que más amó Gardel, le dice ‘usted es un ser nocturno y usted es un ser triste’. Es decir, que detrás de estas figuras icónicas hay un ser humano que tiene sus propias necesidades y vivencias. Yo hago de Gardel ya muerto, comienzo describiendo el accidente de avión, pero en un momento dado, sacado de declaraciones suyas, digo ‘las multitudes que me aclaman, me agobian, estoy harto de esa gente anónima que no busca conocer al hombre sino al zorzal de la sonrisa perfecta’. Te quedas asombrado con el mundo interior de este ser humano. Y es que, el tango finalmente es un género un poco agresivo, incluso la mamá que hace Susana Alexander dice ‘todos tus tangos describen tragedias o abandonos amorosos, pero hay uno que me gusta que es Mano a Mano, porque al final en la letra precisas un consejo ‘acordáte de este amigo que ha de jugarse el pellejo por ti’, es hermoso”.

Asimismo, dice “lo que más me impactó es su conexión problemática con las mujeres, lo agobiaban porque lo tenían como ídolo, yo lo digo en el espectáculo ‘soy yo el que no da un paso más allá de lo prudente en mi relación con las mujeres’. Es notable como era un ídolo femenino tan atractivo, carismático y de pronto el agobio femenino lo tenía acorralado. Impacta su necesidad de no trascender en su deseo con las mujeres”.

Finalmente invita a la gente a no perderse este espectáculo con funciones solo esta semana “Son 5 días únicamente, decidí iniciar la temporada el 11 de diciembre que es el cumpleaños de Gardel y se instituyó como el día internacional del tango. Los boletos están eticket.com y en las taquillas del teatro”.

Y acabó con el debate sobre la nacionalidad del artista “dijo que era uruguayo porque era la primera guerra mundial y Francia estaba convocando a todos los franceses para enrolarse en combate, pero Gardel es francés por los cuatro costados, eso lo dice Susana en el personaje de su madre. Gardel nació en Toulouse, Francia, una ciudad importante a fines del siglo 19”.