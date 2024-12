Refrenda el gobierno mexiquense su compromiso con grupos vulnerables

Toluca, Mex.- Diputados, síndicos, regidores y consejeros políticos de Morena mexiquenses aplaudieron que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez haya refrendado su compromiso de mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables, con la Pensión Universal para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, de 0 a 64 años.

Así coincidieron el síndico municipal Carlos Trujillo Anell y el consejero político, Juan Olivas, ambos del municipio de Naucalpan, al reafirmar que «el de la maestra Delfina Gómez es un gobierno cercano a las familias vulnerables del Estado de México».

Recordaron que este programa sólo beneficiaba a personas de 0 a 29 años, por ello, desde el inicio de su administración, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez firmó un convenio para extender la edad para el apoyo y acercar a este sector de la población los medios que les permitan mejorar su calidad de vida.

Sobre el particular, la mandataria mexiquense destacó que “el gobierno del Estado de México nuevamente firmó el acuerdo en donde daremos la mitad de lo que se les da a los compañeros con alguna discapacidad, para que no sufran de ese tipo de situaciones porque luego no tienen los recursos necesarios para atenderse”.

Con este convenio se incrementó en 70 por ciento el número de personas beneficiarias, al pasar de 93 mil a 158 mil personas, quienes ahora reciben 3 mil 100 pesos bimestrales.

Carlos Trujillo y Juan Olivas concluyeron que bajo la filosofía de «El Poder de Servir», el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez impulsa otras acciones incluyentes para dar oportunidades de desarrollo a este grupo de personas.