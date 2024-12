“La Obra Que Sale Mal” llega al Teatro Jorge Negrete

Después de estar de gira “La Obra Que Sale Mal”, regresa a México, con solo 9 funciones que brindarán en el Teatro Jorge Negrete hasta el 22 de diciembre.

El elenco lo conforman Ricardo Fastlicht, Daniel Haddad, Luis Fernando Peña, Luis Rodríguez “Guana”, Daniel Sosa, Luis Curiel, Ana Jimena Villanueva, Danielle Lefaure, Ari Albarrán, Daniel Bretón y Ricardo Maza.

La mutlipremiada puesta en escena es una historia de eventos desafortunados que pasan unos actores amateurs queriendo hacer su obra anual, que evidentemente sale mal. Todo esto dentro de una mansión en la que ocurre un terrible asesinato.

En DIARIOIMAGEN tuvimos la fortuna de acudir a un ensayo de la obra, platicar con parte del elenco y darnos cuenta que todos coinciden en que esta es la mejor opción para enamorarte del teatro o divertirte una y otra vez. Ana Jimena Villanueva afirmó que antes de ser parte del elenco asistió 6 veces como público, asimismo, Luis Fernando Peña, dijo que solo le bastó verla una vez para quedar cautivado y decretar que actuaría en ella. Al igual que Ricardo Fastlicht que la describe como una obra llena de carcajadas.

Ricardo Fastlicht es el director de la compañía y en la obra es el inspector que revelará el asesinato, nos explicó que “es el trabajo más difícil que hecho, he aprendido a domar la escenografía, la obra me ha llevado a mis límites físicos y emocionales, la verdad estoy muy feliz de estar en esta obra, me preparé de la mejor manera, comiendo más sano y estando muy atento”.

Luis Curiel interpreta a Dennis, y sobre su experiencia en la obra dijo “las primeras funciones me daba pendiente que no salieran los diálogos como tenían que ser, pues mi personaje repite muchas palabras, ahora ya llevo un rato haciéndola y me siento muy tranquilo, pues la obra me hizo reflexionar que al final todo pasa, vivimos en conflicto tras conflicto y lo importante es volverlo a intentar. Tengo varias escenas favoritas como la primera escena, el final del primer acto y el inicio del segundo acto, tiene un humor muy gestual y sencillo, el reflejo que no se necesita albur o groserías para disfrutar”.

En palabras de Ana Jimena Villanueva la verdadera villana de la obra, es la escenografía pues “desde el momento uno estamos tratando de domar al monstruo de la escenografía, tratando de que el público no se dé cuenta del desastre que hay detrás. Lo padre es que es una obra en la que tienes que aprender a resolver y mis compañeros han estado para esta conexión ayudándome a corregir cuando cambio textos, al final la comedia es equipo y lo hemos demostrado aquí”.

Por otro lado, Luis Fernando Peña afirma que esta ha sido una de las mejores experiencias de su vida, “siempre había querido ser parte de la obra hasta que estuve arriba y vi el monstruo que es, pero me dejo ver la capacidad que tengo, en cuestión de aprendizaje, seguir los textos tal cual están escritos, creo que además de los actores el equipo técnico son la otra parte importante de la obra”.

Todo el elenco fue previamente preparado con talleres de clown, de improvisación acondicionamiento físico y tenían un coach para las caídas porque si bien, en la obra las cosas salen mal, ellos tienen todo bajo control para que pases dos horas llenas de pura diversión.

Los horarios son jueves y viernes 20:00 horas, sábados 17:00 y 20:30 horas, y los domingos 17:00 horas. Completamente apta para toda la familia. Consigue tus boletos desde los $877 en el sistema Ticketmaster o en la taquilla del teatro.