La depresión: un asesino silencioso

Un estudio de los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) de la Secretaría de Salud (Ssa) reveló que en México, 3.6 millones de personas adultas padecen depresión; de ellas, uno por ciento son casos severos.

La directora de Gestión de los SAP, Lorena López Pérez, enfatizó que la pandemia por Covid-19 dejó graves repercusiones en la salud mental y aumentó los problemas psicosociales “Esto es relevante, ya que los problemas psicosociales tienen alta correlación con la generación de episodios depresivos, que fueron ocasionados por el incremento en los niveles de estrés por el miedo a contagiarse y por el aislamiento social”, detalló.

Esta situación ha provocado cambios en la alimentación, en los patrones de sueño y dificultades en el núcleo social; en adolescentes se observa aumento en el consumo de sustancias psicoactivas y actos violentos.

No obstante, también se aclara que desafortunadamente la depresión no es un padecimiento que pueda curarse con alimentos determinados, y aunque se han estudiado los beneficios de muchos alimentos y se han determinado como coadyuvadores del mejoramiento del estado de ánimo en las personas, no se puede asegurar que sean la cura de la depresión o la ansiedad.

Un ejemplo de ello son los alimentos altos en triptófano, pues este aminoácido es una sustancia esencial para la segregación de serotonina en el cuerpo, lo que ayuda a mejorar el estado de ánimo. Algunos alimentos altos en triptófano son Pavo, Huevo. Pescados azules, Lácteos (queso o leche), Semillas de girasol, Semillas de calabaza y Aguacate.

La depresión es un trastorno mental caracterizado por disminución del estado de ánimo, sentimientos de tristeza, dificultad para concentrarse y alteraciones en el patrón de sueño y apetito. En casos severos, se presentan comportamiento suicida y alteraciones somáticas como dolor, hormigueo y rigidez muscular. Los síntomas prevalecen durante todo el día y por dos semanas consecutivas.

La falta de atención médica especializada provoca que la enfermedad evolucione, se vuelva crónica y limite a las personas en todas las esferas sociales. El tratamiento depende de la intensidad y tipo de síntomas.

Para otorgar atención especializada en materia de adicciones y salud mental a la población, se cuenta con el Centro de Atención Ciudadana la Línea de la Vida 800 911 2000, el cual brinda servicio las 24 horas del día los 365 días del año.

A través de una llamada el usuario recibe información y orientación sobre ansiedad, depresión o riesgo suicida, así como del consumo perjudicial de sustancias psicoactivas. También ofrece intervenciones breves en situaciones de crisis emocionales y refiere aquellos casos que requieran una intervención presencial a centros de salud especializados.