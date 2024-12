Bézam nos presenta su bella versión de “Canta Corazón”

Rodrigo Bézam, conocido artísticamente como Bézam, es un cantante, compositor, bailarín y actor mexicano, que lanza su nuevo sencillo: una vibrante versión de la icónica canción “Canta corazón”, popularizada por Alejandro Fernández.

Bézam reinterpreta “Canta corazón” sin perder la esencia romántica de la canción original, pero le añade un toque electrizante que le da nueva vida. Esta mezcla de tradición y frescura convierte el clásico tema en una experiencia musical renovada, marcada por la energía que caracteriza al joven cantante.

En entrevista nos contó “La canción siempre me ha gustado mucho desde que la escuché con este gran interprete y me sentí muy emocionado al poder cantarla, no solo para que saliera como bandera, como primer sencillo, sino también para poder cantarla en el espectáculo. A la gente le ha gustado muchísimo, es una canción hermosa que habla de un desamor, pero de una forma tan delicada que pareciera un tema romántico”.

Asegura que el toque Bézam es más jacarandoso “para bailar, la gente lo recibe al cierre de este 2024 y con mucha energía. También con mucha nueva música, porque ya estrenamos antes ‘Lara Low’, una canción inédita que escribí para la gente, es funk con unos raperos que están buenísimos, invitamos a la gente a que la escuche. Y la tercera canción será ‘Loco’, un cover que cantamos en el espectáculo, de la canción de Justin Quiles, luego vamos con más lanzamientos, y entonces hora si arrancamos con fechas en el mes de marzo de 2025”.

Bézam destaca que un tema debe tener corazón “a mí siempre que estoy componiendo o cantando en el estudio, pienso que debe ser una canción que me haga bailar o llorar o sentir nostalgia, deben ser canciones que te mueven. Comencé a los 19 años en todo esto y una de las canciones que más me gustaba era ‘¿Qué te pasa?’ que bailé muchas veces con Yuri en sus conciertos, como parte de su cuerpo de bailarines y la gente gritaba, recuerdo mucho en un estadio en Chile y se llenó, el escenario se movía con la energía de la gente. Es uno de mis momentos favoritos de la vida, en mi carrera, y por eso selecciono cada canción en mi espectáculo, con esa energía, incluso tengo mi propia versión de ese tema, pero en merengue”.

También celebró “Afortunadamente hacer un show propio te permite hacer lo que te gusta, es tu fiesta y nosotros sumamos todos los recursos, bailamos, cantamos y lo más padre es hacer equipo, eso lo tengo bien presente, somos 18 artistas en escena, soy la cara del proyecto, pero me acompañan los bailarines, coristas, a todos nos encanta hacer esto y lo hacemos por pasión, se vuelve algo increíble, porque todos están en un nivel espectacular. Es un show un poco a la antigua, como los que hace Yuri, Gloria Trevi, no es musical, es un espectáculo completo, te adentras en una atmosfera” concluyó.

Hasta ahora son tres sencillos de Bézam, pero tentativamente en marzo de 2025 lanzará un LP completo de 13 canciones.