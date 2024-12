Six Flags México lanza “El Gran Regalo”

En esta temporada navideña, Six Flags México y Hurricane Harbor Oaxtepec lanzan la promoción “El Mejor Regalo”, una excelente oportunidad para adquirir el Gold Pass a un precio reducido de tan solo $949 pesos, un precio que no se volverá a repetir.

Desde el 13 de diciembre y hasta el 29 de diciembre de 2024, todas las personas que compren el Gold Pass, con este precio preferencial, podrán disfrutar de la inigualable luz de fiesta y color de “Christmas in The Park” en ambos parques, además, en Six Flags México, el completamente nuevo show de drones “Beyond Christmas”, este mismo año.

Con el Gold Pass las y los visitantes podrán acudir a Six Flags México y Hurricane Harbor Oaxtepec de manera ilimitada por el resto del 2024 y durante todo el 2025, además, recibirán Recompensas Mensuales de Socio, estacionamiento general incluido y descuentos en alimentos y mercancías seleccionadas.

Adicionalmente, podrán disfrutar de todas las actividades y sorpresas que Six Flags México tiene preparadas durante el 2025 con motivo de la celebración de sus 25 años de su llegada a la Ciudad de México.

Además, Six Flags México y Hurricane Harbor Oaxtepec premian la fidelidad de sus usuarios de pases anuales, pues durante la promoción de “El Mejor Regalo”, podrán renovar su pase 2024 por tan solo $879 pesos.

Definitivamente Six Flags México y Hurricane Harbor Oaxtepec ofrecen la mejor opción de entretenimiento para toda la familia y la más económica por hora. Con el Gold Pass, los visitantes podrán disfrutar de ambos parques y disfrutar más de 40 juegos, emocionantes atracciones, toboganes, albercas, festivales y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad única para disfrutar de esta gran experiencia durante todo el 2025.