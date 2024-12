¿Por qué quiere López Obrador descarrilar tan temprano a Monreal?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

No, el tremendo descontón que le dio Adán Augusto López a mansalva el fin de la semana a Ricardo Monreal no fue por cosas de dinero… sino de poder.

Tampoco fue algo personal o político del líder de Morena y presidente de la Jucopo en el Senado. Con tanta historia política detrás de uno y otro no hay espacio para pleitos personales o ingenuidades.

Ambos saben lo que significa un choque de acorazados, de coordinadores parlamentarios del partido en el poder y de ex precandidatos presidenciales de esa fuerza política.

Menos es este descontón una vendetta o pase de facturas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el golpe como algo ajeno a ella, porque es algo justamente ajeno a ella.

Tan ajeno es ese golpe para ella que lo más que les pidió a ambos -a López y a Monreal– fue ‘mantener la cabeza fría’… ni siquiera hizo el intento de detenerlos… o mediar, arreglar el desarreglo.

De verlos y platicar con ellos, ni para qué. Sólo les deseó feliz navidad, y mejor año nuevo, y la leve promesa de que quizá los llamará a mediados de enero, si todavía sobreviven, luego del encontronazo en curso con denuncias penales de por medio.

Y si ella no tiene nada que ver con eso, ¿quién entonces está detrás?

No le hagamos al “Tío Lolo”… El único que tiene el tamaño de iniciar una acción de este nivel y alcances es Andrés Manuel López Obrador.

Y Adán Augusto López es uno de sus más leales aliados y representantes directos en el poder. Uno de los pocos con comunicación directa con él.

Monreal no tiene nada de eso. Y él lo sabe.

Si las cosas son como se ven, el zacatecano deberá renunciar ya a todo lo que tiene ahora en la Cámara de Diputados, y decir que se separa para enfrentar las acusaciones.

Si no lo hace, lo van a linchar las huestes lopezobradoristas de Morena comenzando por San Lázaro, y mediáticamente y desde la Fiscalía General de la República, y con la revelación de otros supuestos casos de corrupción desde el Senado.

Ya Adán Augusto esgrimió dos y dijo que están en curso de indagación y apertura de expedientes judiciales otros cuatro asuntos de contratos ficticios millonarios, y que quizá haya más por “descubrir” de la gestión anterior encabezada por Monreal.

Es obvio que el suyo, el del zacatecano, no es un caso judicial sino político. Del más alto nivel del Poder.

Y todo indica que hay un guion para su defenestración y retiro, para ser ejecutado este fin de año, para que no interfiera con las tareas legislativas ni del gobierno de Claudia, ni en la unidad de Morena en el próximo año.

Al desvelarse el “asunto” en el Pleno del Senado, desde la misma tribuna y por el coordinador de la mayoría de Morena, justo el último día del primer período, significa que fue diseñado para ser ejecutado en el receso del Congreso en fin e inicio de año, cuando los mexicanos están entretenidos en otras cosas.

Según se ve, no hay forma de que Monreal pueda eludir esta ejecución política. Ni nadie que pueda interceder por él.

Pero, ¿y por qué le prepararon esta ejecución política tan temprana al zacatecano?

Si es cierto lo que se ve en curso, detrás este golpe sólo podría estar algo como la construcción de la candidatura presidencial de Andrés “Andy” López Beltrán para 2030. O de ese tamaño.

¿Cómo podría representar el zacatecano un obstáculo o un riesgo para esa candidatura?

Ni idea, pero el tamaño del golpe indica que AMLO se le toma tan en serio que la defenestración de Monreal está, judicial, mediática y políticamente, super armada y ya muy avanzada.

¿Pronto sabremos que motivación o causa hay en todo esto? No lo dude.

Ejidatarios de hidalgo, de acuerdo con empresa Time Ceramics

La multinacional china Time Ceramics ha acertado al trabajar tanto con las autoridades responsables del cuidado del agua en México como con su comunidad.

De entrada todo bajo los lineamientos de la responsabilidad social, la sustentabilidad y el medio ambiente.

Prueba de ello es que Time Ceramics, líder en el mercado mundial en producción de piso cerámico, es una de las pocas empresas en México que para su operación integra procesos de captación de agua de lluvia, uso de agua tratada y sólo emplea el líquido potable para necesidades y consumo de sus trabajadores.

Aunque su producción de pisos cerámicos para vivienda y oficinas no requiere de grandes cantidades de agua, como otras industrias, ésta se ha convertido en ejemplo en suelo mexicano que adoptaron un esquema de captación de agua de lluvia.

En este contexto, es de resaltar que, en una carta dirigida al apoderado legal de Time Ceramics, Jingyi Wang, el pasado 6 de noviembre de este feneciente 2024, el Comité Ejidal Emiliano Zapata, que preside Ana María Hernández Aguirre -y que estará en funciones hasta el año 2027-, y con relación al consumo de agua de la empresa china, subraya lo siguiente:

“Se hace notar que, al ser tierras de temporal, no se tiene afectación alguna a nuestros cultivos, pues el ejido no utiliza agua de pozos para riego, por tanto, no se tiene inconveniente alguno en la instalación y puesta en marcha de la empresa Time Ceramics, S.A. de C.V., ya que sabemos que su producción la van a realizar con agua residual. Además, estamos conscientes que este tipo de inversiones generan bienestar y prosperidad para nuestra comunidad”.

