«Posiblemente» la mejor etapa musical de Frank Díaz

En un mundo donde las emociones parecen relegadas a lo efímero, «Posiblemente» de Frank Diaz (ex Parchís), emerge como un estandarte de las luchas internas y los desencuentros del amor. Este nuevo sencillo encapsula la cruda honestidad de perder la esencia de una relación y, a través de un sonido vibrante y conmovedor, invita al oyente a abrazar su propia revolución interna.

«Posiblemente» surge de una experiencia real y desgarradora, donde el egoísmo y el olvido mutuo transformaron el amor en dolor y rabia. La canción no solo refleja estas emociones, sino que también se erige como un grito de liberación. Su creador busca que quienes han atravesado situaciones similares encuentren en ella una bandera, un himno para reconectar consigo mismos y con sus inquietudes olvidadas.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, comentó “Tengo seis temas producidos, el primero fue ‘FranKamente’ y ahora estamos con ‘Posiblemente’, que es un tema que habla de algo que nos ha pasado a todos en la vida, algo más puro como una separación de pareja, una pelea, una discusión, cosas que pasan en la vida, porque al final el amor es como la amistad sino la cuidas y riegas, la tratas a diario para que se mantenga, todo acaba mal, es como una paradoja. Luego hay cuatro sencillos más”.

Añade que en esta canción “Podría haber una relación de cualquier tipo, donde siempre hay un tercero en discordia y siempre se piensa en alguien más, pero ese tercero puede ser nuestro alter ego, nuestro egoísmo, que nos obliga a distanciarnos. El egoísmo es lo peor, porque nos olvidamos de la persona que está a nuestro lado. Aparte es una canción muy bonita con una subida musical linda y un estribillo increíble”

Afirma que a raíz de su bagaje musical con Parchís “acepto eran canciones infantiles, pero también tocábamos rock, twist, y otros generos, después a los 17 tuve un grupo de pop rock que se llama Ciencielos, con fusión de ritmos. No soy musico, soy cantante, pero he sido autodidacta en mi nivel musical, no me he basado en estilos, sino en escuchas, en nuestra banda sonora, desde Luis Miguel, pasando por flamencos, Radio Futura, Guns&Roses, Pear Jam, eso me ha ido condicionando mi estilo a la hora de componer”.

De tal manera que ahora ofrece un pop rock “pero como no es un estilo concreto, lo que me sale, es un estilo ‘FranKamente’ extraño, sumado a una gran producción musical, con las connotaciones y especias diferentes. Me distancio de la música comercial, quiero ofrecer algo con sentido”.

Reconoce que este regreso “Es muy difícil, porque yo he estado 40 años desaparecido en el mundo artístico, pero la música siempre ha estado en mi corazón, tengo guitarras y teclados en casa, siempre me ha gustado crear y decir cosas, ese es mi mensaje. Creo que nunca es tarde si la dicha es buena. Uno ya no es joven, no tienes la capacidad, pero tienes la intención y estamos aquí para luchar un poco contra el sistema”.

Celebra que el análisis que le manda Spotify, revela que “el target de gente que me sigue es de 40 y 55 años el más alto, pero tengo un target de juventud entre 19 y 28, que está creciendo poco a poco”. Y para efecto de llegar a más oídos, busca un lenguaje universal en sus canciones “El lenguaje entre más breve y directo es mejor, estamos en una época donde ni siquiera hay mensajes, estamos dominados por un sistema que nos obliga a ir a un camino que no tiene mensajes, el sistema quiere que seamos autómatas a la hora de elegir y de escuchar, pero mi mensaje es que seamos capaces de elegir” concluyó.

Los primeros dos sencillos de Frank Díaz, “FranKamente” y “Posiblemente” ya están disponibles en todas las plataformas digitales.