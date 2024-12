Sarah Brightman cautiva con «A Christmas Symphony»

Estamos en época del año en la que se lleva a cabo la mágica celebración de las fiestas de Sarah Brightman, y es que, cada año, ella comparte su aclamado espectáculo navideño “A Christmas Symphony» con audiencias en países de todo el mundo… ¡y este año no ha sido la excepción! Sarah se presentó en 14 nuevas ciudades, 13 en el oeste de Estados Unidos y un show especial en México por primera vez.

“A Christmas Symphony” arrancó el viernes 29 de noviembre en Thackerville en el WinStar World Casino & Resort y concluyó en nuestro país, donde la aclamada artista llevó su talento a la Arena Ciudad de México.

Previo a su exitoso concierto ofreció una conferencia en la que dijo “estoy muy feliz y emocionada de volver a México. Esta sinfonía es muy personal es una gran responsabilidad pues es un momento emocional en el que todos gozamos y se platica la historia de Jesús. Es muy importante para mí y para mi familia. Elegí la música correcta para el momento”.

Y así fue, pues entre otras canciones, se pudieron escuchar clásicos navideños como “Noche de paz”; además de algunas canciones religiosas como “Ave María”, pues Sarah afirma que son temas que el público busca en estas épocas. También contó con algunos arreglos a sus grandes hits, pues no se pueden quedar fuera de su repertorio.

Sobre el proceso para esta gira, Brightman confesó “me adapte vocalmente, tuve que aprender a platicar y cantar, me costó trabajo adaptarme a este formato diferente de concierto, pero agradezco que haya gustado en Estados Unidos y ahora en México”.

Con una iluminación espectacular y un gran coro, los presentes disfrutaron cada momento del concierto, pues Brightman se mostró imponente en el escenario, no solo con su voz, sino con su sola presencia “Es un privilegio ser una cantante internacional y disfrutar de los diferentes públicos, me encanta que en México soy muy cariñosos y expresivos, y que me reciban con tanta emoción” dijo.

Cuando se le cuestionó sobre su comida favorita, contestó entre risas “nunca he tenido tiempo de comer algo tradicional en México. Si tuviera tiempo, comería en casa de alguien, pues he descubierto que comer en familia y la comida de casa es mejor, si alguien gusta invitarme yo encantada”.

Sarah Brightman no desaprovechó el momento para confirmar su fe “Soy católica es algo muy arraigado en mi familia, en mi familia siempre hablamos de lo importante que son estas fechas y el nacimiento de Jesús”.

También compartió que regalo le pediría a Santa Claus “podría ser imposible, pero pediría un techo para todos, agua limpia y acceso a medicamentos”.

Para terminar, describió su admiración a nuestro país “México es un país muy cercano, me logro conectar, las costumbres me son familiares, ofrece tanto al mundo y es un país del que debemos de sentirnos orgullosos” concluyó.

«A Christmas Symphony» de Sarah Brightman fue una experiencia mágica y única para todos los asistentes. Con su voz incomparable y una producción espectacular, este concierto ha sido la forma perfecta de celebrar la temporada navideña.