“Se migra o se muere”: sale primera caravana migrante del año rumbo a EU

Partió de Tapachula, Chiapas, la primera caravana migrante de este año con unos 2 mil extranjeros que buscan llegar a Estados Unidos antes de que Donald Trump asuma el mandato, este 20 de enero.

El director de la organización Dignificación Humana, Luis García Villagrán, hizo un llamado a los extranjeros para no dejarse engañar por el Instituto Nacional de Migración (INM) de abordar los vehículos que los lleven a Tuxtla Gutiérrez y luego les otorgan un documento local que no les permite salir de Chiapas.

“Si en Acapetahua, Pijijiapan o Tonalá, el INM les ofrece llevarlos a Tuxtla Gutiérrez y van a aceptar, mejor ni caminen; entréguense aquí en la estación migratoria, que les dé un documento y nos vemos en Arriaga”, advirtió el activista.

Abundó que la mayoría busca salir de “esta cárcel migratoria” llamada Tapachula y avanzar por el corredor migratorio hasta la ciudad de Juchitán, en el estado de Oaxaca.

El defensor de los derechos humanos de migrantes denunció que el INM engaña a los migrantes de las caravanas con darles transportes cuando los ven cansados, pero sólo es una estrategia para desintegrar al contingente, ya que los traslada a Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Mérida y Campeche.

En su discurso, García Villagrán aseveró que los hombres con sus mujeres e hijos van hacia un futuro mejor hacia Estados Unidos y no son criminales, sino una fuerza laboral. “Venimos huyendo de nuestros países, somos una migración forzada ya que, se migra o se muere”, aseveró.

García Villagrán advirtió que a partir del próximo 20 del presente mes, el presidente electo Donald Trump hará de la frontera sur de México el “patio trasero” con la deportación de miles de migrantes, lo cual no se le debe permitir.

Pasados los primeros minutos del jueves, el contingente integrado por hombres, mujeres y niños lactando que provienen en su mayoría de Venezuela, Haití, Perú, Ecuador, Cuba, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Colombia inició su caminata abandonando Tapachula. Tras caminar unos 27 kilómetros, el contingente hizo un primer descanso en el parque del poblado de Huehuetán y por la tarde de ayer continuó su camino hacia la ciudad de Huixtla.

Ésta es la décima caravana migrante en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que sale de Tapachula.

Reitera Sheinbaum apoyo a comunidad migrante en EU

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su apoyo a la comunidad migrante en Estados Unidos y su desacuerdo con las políticas de deportación masiva prometidas por el presidente electo Donald Trump.

Anunció que esta semana, en la XXXVI Reunión de Embajadores y Cónsules, pedirá al cuerpo diplomático mexicano que refuerce su compromiso con los connacionales en el país vecino. “Les quiero pedir toda su entrega, tiempo, dedicación, su humanismo, para la atención de nuestros hermanos y hermanas que viven en Estados Unidos”.

En cuanto a las deportaciones masivas, subrayó que el gobierno mexicano «no está de acuerdo» con esa política. Sin embargo, añadió que, en caso de que estas deportaciones se materialicen, México estará preparado para recibir a los compatriotas y aseguró que los migrantes serán atendidos con dignidad y respeto. A su vez, se mostró dispuesta a colaborar con Estados Unidos para facilitar el retorno de migrantes de otras nacionalidades a sus países de origen, pero enfatizó que se pedirá a la administración de Trump que sean llevados directamente ahí.

“No estamos a favor de estas deportaciones, pero si se llegan a dar, vamos a recibir a los mexicanos y mexicanas, y vamos a pedir a Estados Unidos que los migrantes que no son de México sean llevados a sus países de origen y si no, nosotros podemos colaborar”, declaró.

Reiteró su agradecimiento a los migrantes mexicanos, quienes continúan enviando remesas al país, y anunció que en 2024 se volvió a romper el récord de recepción de remesas.

Respecto a la creciente cifra de deportaciones desde Canadá, la presidenta señaló que tanto la Cancillería como la Secretaría de Gobernación ya están al tanto de la situación. Sheinbaum explicó que, desde la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han establecido protocolos de atención para los migrantes deportados, los cuales incluyen servicios de orientación y recursos para quienes deseen regresar a sus comunidades de origen.

Sheinbaum enfatizó que, al contrario de lo que algunos sectores insisten, «el migrante no trae violencia» y que «la migración es un fenómeno que responde a la necesidad, no a la criminalidad». Sostuvo que la mayoría de las personas migrantes lo hacen buscando mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, algo que no pueden obtener en sus lugares de origen debido a la falta de oportunidades.

Despiden a agente del INM asesinado

Durante la tarde del jueves comenzaron los servicios funerarios para despedir al agente del INM Luis Alberto Olivas García, quien fuera asesinado el pasado 30 de diciembre presuntamente por migrantes, a unos metros de un punto de revisión en la carretera Juárez-Samalayuca.

Las honras fúnebres se realizaron en una funeraria local en la frontera, hasta donde acudió personal del INM, así como amigos y familiares del agente, quien tenía más de 25 años de servicio.

Además, acudió el aún comisionado del INM, Francisco Garduño, quien se negó a dar alguna declaración sobre el crimen del agente y de las quejas de los empleados del instituto, quienes desde hace días han señalado que no cuentan con protección para operar en aquella zona. A las afueras del lugar se veía gran consternación por parte los compañeros del INM del elemento, quienes llegaron en unidades oficiales y con el uniforme puesto del instituto.

Por este asesinato, desde el lunes quedaron detenidos como presuntos responsables David J.V., y Carlos Arichuna S.M., de 29 y 36 años de edad. Además, se informó que este caso fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) ya que se trata de un agente federal, por lo cual ya se realizó la primera audiencia inicial donde un juez federal los consignó a ambos, por lo que estarán bajo prisión preventiva.