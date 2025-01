Conoce el arte de migrar con Ventura Extranjería Abogados

Pau Ventura, nacido en Barcelona en 1994, es un abogado y emprendedor especializado en Derecho de Extranjería en España. A los 27 años, fundó Ventura Extranjería Abogados, un despacho que ha crecido rápidamente y se ha posicionado como líder en el ámbito legal de extranjería, asesorando a más de 46,000 personas de todo el mundo en su camino para regularizar su situación migratoria en España.

Bajo su liderazgo, Ventura Extranjería Abogados se ha convertido en el despacho con más valoraciones positivas en internet, superando las 10,000 opiniones de clientes satisfechos, lo que refleja el alto nivel de confianza que genera entre quienes buscan soluciones legales eficientes y humanas.

Además de su trabajo como abogado, Pau ha desarrollado una visión única sobre la migración, a la que se refiere como «El Arte de Migrar». A través de conferencias y ponencias, Pau defiende que migrar es un derecho humano fundamental y visibiliza el impacto emocional del duelo migratorio.

En su próxima gira por México y Honduras, Pau compartirá su experiencia profesional y su misión de continuar ayudando a más personas a transformar sus vidas a través de la migración, de lo cual nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “He querido venir a México a explicar que hay formas legales para poder migrar y explicarles la realidad de las cosas. Realmente no voy a dar conferencias, he ido a algunos programas de radio y televisión porque mi intención es que la gente empiece a aclarar su panorama”.

Afirma que hay “Mucha gente va en busca de oportunidades, pero es cierto que yo lo que haría es intentar tener algo medio atado desde el país de origen, es difícil pero es la forma más segura de migrar, con un contrato para trabajar o como estudiante, que es de las mejores formas de ir. Migrar como turista es la última opción porque te quedas sin documentos, entonces necesitas de una figura jurídica para regularizarte”.

Y es que, aclara que una persona que está sin documentos, después de dos años se puede regularizar y tener un permiso de residencia “Que hacen estas personas migrantes, pues pasarse des años avocadas a trabajar de forma irregular con explotaciones laborales que se dan muchas veces, porque se aprovechan de la necesidad de los migrantes. Es muy duro y se sufre porque muchas veces lo que se muestra no es esta realidad, los migrantes mandan dinero a sus lugares de origen, pero la pasan mal para conseguirlo, sino lo hacen de forma regular”.

En el despacho, dijo “llevamos casos de la explotación y hay que denunciarla, porque un migrante sin documentos puede denunciar en los tribunales y tiene los mismos derechos que un español a nivel laboral. Obviamente hay prestaciones sociales para las cuales hay que estar dados de alta, pero en materia de salario, vacaciones, paga extra, descansos, en todo esto tienen los mismos derechos y podemos defenderlos”

Refiere que la mejor forma de contactarlo es a través de sus redes sociales, página web o a un número telefónico “les explicó como poder ir a España de forma legal, porque al final el tema de ir como turista nunca tiene que ser la primera opción, porque te vas a quedar sin documentos”.

Lamenta que muchas veces “Solo se ve lo bueno, porque un migrante es lo que muestra no es la etapa del dolor, no se muestran débiles, pero debe saberse que no se pasa bien siempre. Estar lejos de los hijos, de la costumbre y sobre sobre todo que te vas a un lugar donde no tienes permiso laboral y te van a tocar trabajos que en México no hacías”.

No obstante, dice que se puede ir a trabajar de manera regula “Al final siempre es buscar nuevas oportunidades, y si hay muchas de hacer documentos, pero los inicios son difíciles.

Ejemplos hay muchos y de todo. Una chica mexicana vino a España a estudiar, se en amor de una persona de quien no se debió haber enamorado y el caso acabo mal, ella con antecedentes penales. Pero también hay muchos casos de éxito, hay algunos que van como profesionales, ingenieros, informáticos, o que trabajan para Estados Unidos desde México y quieren residir en España, son muchos casos ahora con el boom de los Nómadas Digitales, además de la gente que quiere jubilarse en España”.

Aclara que “Nos encargamos de acompañar a cualquier persona que quiera establecer su residencia en España, les diremos las cosas buenas, pero también la realidad de lo que se va a enfrentar si lo haces de manera irregular. No te van a expulsar del país, aquí la policía te para sin documentos y no te deportan, te ponen una multa, pero hay que estar consientes de todo lo que vas a enfrentar si lo haces mal y que en realidad no es necesario”.

Ventura Extranjería Abogados, fundado por el abogado especializado Pau Ventura Álvarez, se ha consolidado como uno de los despachos más reconocidos en el ámbito del Derecho de Extranjería, Nacionalidad y Asilo Político en España.

