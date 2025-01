Casas de empeño, último recurso de muchas familias para sufragar gastos a inicio de año

Como cada inicio de año, los gastos de las fiestas decembrinas y “Reyes” trajo consigo la tradicional “cuesta de enero”, obligando a muchas familias mexicanas a recurrir al empeño de joyas, relojes, electrodomésticos y otros bienes para solventar gastos urgentes como pagos de tarjetas de crédito, compra de alimentos, en lo que llega el cobro de las primeras quincenas.

Trabajadores de casas de empeño señalan que las primeras seis semanas del año son las de mayor afluencia de ‘pignorantes’, es decir, las personas que acuden a dejar algún objeto a cambio de dinero con la intención de recuperarlo.

De manera discreta, parejas o adultos mayores acompañados por sus hijos o nietos esperaban sentados su turno en la casa matriz del Nacional Monte de Piedad, ubicada en la Plaza de la Constitución, para pasar con un valuador.

Los 3 mil pesos obtenidos nos permitirá comprar comida y pagar algo que debemos mientras llega la quincena, porque el aguinaldo y el salario de diciembre se fueron en las cenas de Navidad y Año Nuevo y los juguetes de los niños, dijo doña Elisa.

Otros entrevistados, como Lucía, señalaron que el dinero recibido (10 mil pesos) fue un poco menos que el año pasado, servirá para pagar una parte de la tarjeta de crédito y los préstamos que les hicieron padres, hermanos o suegros.

La compra de medicamentos para su mamá fue otro de los motivos que impulsó a José Andrés a empeñar una cadenita, dos anillos y una esclava, pues están muy caros y no me ha caído trabajo como programador, así que no hubo de otra.

El refrendo de la boleta de empeño, que consiste en pagar los intereses generados antes de la fecha límite de pago, cada cinco meses y hasta por tres ocasiones, fue la opción para Claudia y de esa manera contar con dinero y no perder las alhajas que su mamá le heredó.

Otros pignorantes, que solicitaron el anonimato, coincidieron en que tuvieron que empeñar electrodomésticos y joyas al no contar con dinero para terminar la quincena, pues todo subió.

Alberto Vargas, presidente del Movimiento Nacional del Comercio Social, que agrupa a locatarios de mercados públicos, informó que desde mediados de diciembre comenzaron los aumentos en productos como carne, lácteos o verduras.

El kilo de huevo pasó de 44 a más de 50, el de pechuga de pollo está por arriba de 120 y la pierna o costilla de puerco en 130; no se diga de los cortes finos de res, que se comercializan en más de 250 pesos el kilo; ahora las amas de casa deben desembolsar 20 por ciento más en sus compras.

Por su parte, Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar, afirmó que las tiendas de abarrotes son los giros más afectados por el alza de precios en refrescos, bebidas saborizadas, galletas, pan, dulces, chocolates, cigarrillos, café y cervezas, entre otros productos.

Mal manejo de las finanzas

La “cuesta de enero” es un fenómeno económico que afecta a un gran número de personas debido a un mal manejo de las finanzas, gastos de fin de año o por el incremento de los precios en bienes y servicios causados por la inflación.

Estar consciente de esta situación económica te permitirá estar preparado para enfrentar los pagos del mes de enero y administrar tus ingresos adecuadamente para evitar un gran impacto en tus finanzas personales.

Hay quienes creen que la cuesta de enero es inevitable, no obstante, es una gran oportunidad para mejorar tu salud financiera y comenzar a evitar las compras excesivas, especialmente en esta época donde posiblemente hay que pagar deudas o la anualidad de diferentes servicios.

Durante los primeros meses del año se debe hacer el pago de los impuestos, el predial, la tenencia, abonos anuales de créditos o préstamos, la renovación de seguros y servicios, anualidades de tarjetas, colegiaturas y sobre todo, el aumento en servicios y bienes que genera la inflación.

Condusef pide verificar antes de empeñar

En tanto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Condusef, pide a los usuarios de casas de empeño comparar antes de empeñar, verificar avalúos, refrendos y contratos y, lo más importante, verificar que la casa de empeño esté registrada ante la Profeco.

Es importante tomar en cuenta que los préstamos en algunas casas de empeño resultan muy costosos, por lo que además de comparar entre ellas, podrías considerar otras alternativas como un préstamo personal, de nómina o incluso una tarjeta de crédito.

Si a pesar de ello eliges el empeño, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), te da algunos consejos:

– Compara opciones. No dejes tus prendas en la primera casa de empeño, tómate el tiempo para elegir la que más liquidez te ofrezca con una tasa de interés baja.

– Checa la tasa de interés anualizada. Algunas casas de empeño manejan tasas muy elevadas.

– Pregunta por el porcentaje de avalúo que te prestan. Es obligación de la casa de empeño informarte claramente antes de firmar el contrato.

– Consulta la demasía. En caso de no recuperar tu prenda y sea vendida, la casa de empeño debe darte la diferencia entre el valor de venta y el costo de la pertenencia.

– Pregunta sobre los refrendos. Es decir, a cuántas renovaciones tienes derecho y el aumento del plazo establecido para recuperar tu prenda.

– No olvides ver el CAT. Al igual que los créditos de los bancos, los préstamos de las casas de empeño tienen un Costo Anual Total, haz cuentas.

– Verifica el Contrato. Cerciórate de que contenga el número de registro otorgado por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la fecha en que se autorizó. Para comprobar su validez ingresa a la página del Buró Comercial: http://bit.ly/contratoadhesion

– Si tienes alguna reclamación, la Profeco es la institución adecuada para ayudarte.