María León y Yahir encenderán “Fuego” en el Teatro Metropólitan

Tras más de 20 años de amistad y diversos proyectos juntos los cantantes María León y Yahir se unen para un concierto lleno de “Fuego”, el 24 de enero en el Teatro Metropólitan.

Ambos artistas ofrecieron una conferencia de prensa en la que externaron su emoción en el proyecto “estamos felices de iniciar el año con trabajo, muy inspirados en ofrecer el mejor show en este lugar tan emblemático para todos y en compañía de un gran amigo” dijo María León.

Yahir agregó “este es un proyecto que nace de una amistad, que nos deja un gran aprendizaje, hemos aprendido mucho, del gozo de trabajar juntos, Aprovecho para decir que ya estrenamos nuestro tercer sencillo ‘Guárdame en ti’, queremos divertirnos y que disfrute el público”.

El primer sencillo que lanzaron lleva el nombre de “Dame tu amor”, una canción romántica y sensual compuesta por la propia María León en complicidad con Juan Solo y Mauro Muñoz.

Ambos artistas muestran una gran química que seguro transportarán al escenario. Sobre el nombre del concierto explicaron “La chispa que prende el fuego para nosotros es que siempre estamos creando, queremos ir mostrando canción por canción y compartirles nuestro fuego” afirmó Yahir.

Mientras que María León expresó “El fuego es tan presente en la vida y la muerte, y nosotros hemos vivido nuestras carreras tan intensamente, que podemos decir que parte de este proyecto no solo es la cachonda, si no vivir el amor hasta sus últimas consecuencias, este fuego se ha mantenido por el público”.

En cuanto al pop que es el género que destaca en ellos, Yahir dijo “creo que el pop también ha ido creciendo, como el reggaetón, aunque se ha ido evolucionando y está padre que se haya ido alimentando de otros ritmos, entre compositores se hace más versátil y creo que México es una esponja en cualquier género”.

La historia de María León y Yahir no comienza con este concierto, pues llevan años de amistad “Nos conocimos hace 20 años y no ha habido año en que no estemos en un proyecto juntos, hemos compuesto juntos, hemos compartido muchos momentos, pero no un concierto de nosotros, que es algo que nace de la nada, pues nos sentamos en una junta para armar todo. Nos encanta la magia que tenemos juntos” declaró Yahir.

En cada nuevo proyecto existen retos “Nos hemos puesto retos aprendimos a tocar nuevos instrumentos, cosas que nos han sacado de nuestra zona de confort, con nuestras personalidades que se complementan bien, tenemos muy buena comunicación, pero siempre tomando la mejor decisión para el proyecto” afirmó María León

Además de escuchar en el concierto los nuevos temas en dúo de los artistas, también se podrán disfrutar temas como “Alucinado”, “Piérdeme el respeto” entre otros reconocidos de cada uno de los artistas. Los boletos para el concierto están a la venta en taquilla del teatro o en www.tcketmaster.com