Fans y amigos celebran cumpleaños 75 de Juan Gabriel en Garibaldi

En lo que sería su cumpleaños 75, amigos, imitadores y club de fans se reúnen para celebrar hasta el cielo al gran Divo de Juárez: Juan Gabriel, y es que, a los pies de su estatua ubicada en la plaza de Garibaldi, llevaron flores, veladoras y, sobre todo, mucha alegría en forma de música y canciones.

Ese mismo día el abogado Guillermo Pous, confirmó la muerte del exmanager y ex cuñado del Divo de Juárez, el señor Jesús Salas, una coincidencia extraña y lamentable, pero que muchos consideraron mágica. Ante esta noticia Anathan Bris quien fuera amigo de Juan Gabriel expresó “yo conocí y vi una vez a Jesús Salas, sin duda es una pena su partida, pero siendo hoy, no podemos durar que se lo llevó nuestro querido Juan Gabriel, no hay otra explicación”.

Jesús Salas fue hermano de Laura Salas, primera esposa y madre de los hijos Alberto Aguilera (Juan Gabriel), es decir, que, siendo su cuñado y manager, se volvieron muy cercanos y buenos amigos desde muy jóvenes.

Continuando con la celebración encabezada por Anthan Bris, se recordó a Juan Gabriel “Él nunca fue mamón o engreído, la prueba son sus canciones que hacía a la gente, si él me estuviera viendo, estaría feliz. Es tan amado mi querido Beto. Agradezco que ustedes los medios nos ayuden a celebrarlo” dijo mientras sostenía una campana bendita que en sus palabras ayudará a que lleguen las mañanitas hasta el cielo.

El club de fans “Viudas de Juan Gabriel” y Juan Alberto uno de los imitadores más populares, empezaron con el “Noa Noa”, bailando y cantando mientras portaban playeras con el rostro del Divo de Juárez. Seguido de una porra “Alberto Aguilera Valadez, este hombre no está muerto”.

Al transcurrir el tiempo y escuchar la música, diferentes peatones que pasaban por las calles se acercaban a corear las canciones, así como lo vecinos que se asomaban a disfrutar de esta celebración llena de icónicas canciones como “Me nace del corazón”, “Amor eterno” y un gran popurrí de temas clásicos.

Momentos después se realizó un minuto de silencio para recordar y honrar a Alberto Aguilera, seguido de una partida de pastel que disfrutaron los asistentes, sin faltar las tradicionales mañanitas.

Anathan Bris reafirma que esta y todas las celebraciones que hace son sin fines de lucro, pues son para mantener vivo en esencia a su amigo a través de su música que ha pasado y pasará por muchas generaciones.