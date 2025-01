Hay algunos avances del régimen, pero falta mucho por realizar, advierte la oposición

DE FRENTE Y DE PERFIL

Ramón Zurita Sahagún

Al hacer el balance de los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la oposición reconoció avances, pero advirtió que todavía falta mucho por hacer.

Por ejemplo, la ex gobernadora de Zacatecas, ahora diputada por MC, Amalia García Medina, después de destacar lo positivo de la pensión para mujeres mayores, expuso en la Comisión Permanente:

“Todas aquellas reformas en materia de derechos de las mujeres forman parte de la agenda feminista y del reclamo de millones de mexicanas a lo largo de la historia y de manera sustancial los últimos años.

“Debo destacar, sin embargo, que hay claroscuros en estos 100 días. ¿Qué parte destacaría yo también como positiva y destacamos como positiva? El que hay un giro, por lo menos lo que se percibe, es que hay una nueva estrategia en materia de seguridad, se está poniendo el acento en una visión diferente y destaca la investigación científica, la inteligencia, la utilización de coordinación con todas las entidades federativas, de tal manera que, aunque la situación es extremadamente grave porque sigue habiendo desapariciones, homicidios, sigue estando presente el crimen organizado con un enorme poder.

“Esto, sin embargo, es tejido, lo que se percibe como una nueva estrategia en estos primeros 100 días, ojalá, y ese es nuestro deseo, resulte positiva en el futuro y logremos construir un ambiente de paz y de seguridad en nuestro país.

“Todavía no están los resultados que se requieren. Todavía tenemos una buena parte del país en condiciones de zozobra y todavía millones de mexicanas y mexicanos viven o vivimos con miedo. El derecho de todas y de todos es a tener una vida libre de temor, a vivir sin miedo. Todavía esto no se logra, pero nos parece que habría que poner el acento en la disposición a construir una alternativa para garantizar seguridad.

“También hay en un ámbito que resulta interesante o positivo, un ánimo de atraer inversiones a nuestro país. ¿Cuál sería la crítica fundamental en la que yo deseo poner el acento en estos 100 días? Hemos luchado por construir en México una República libertaria, democrática e incluyente, justa, y resulta muy doloroso, realmente preocupante, que ante la necesidad de construirla con contrapesos frente al poder se haya desaparecido a órganos autónomos.

“La desaparición del Inai resulta verdaderamente lamentable y doloroso porque la constitución de ese organismo fue resultado de la lucha cívica, ciudadana y también de la izquierda, y por eso es verdaderamente doloroso que ese órgano haya desaparecido.

“También resulta muy preocupante que se hayan desaparecido otros órganos autónomos como el Coneval, que es una instancia para la evaluación de la política social y un gobierno que se plantea a ser una política incluyente tendría que tener una instancia autónoma para hacer esa evaluación.

“El promotor, además, de la constitución del Coneval fue un gran ideólogo, un académico extraordinario de izquierda Julio Boltvinik”, quien “propuso la creación del Coneval y contó con un enorme consenso y construyó las coincidencias para ello”.

“En materia de evaluación de la educación, felicitamos la construcción de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, pero es de lamentarse que se haya desaparecido la instancia para evaluar la calidad de la educación.

“Ojalá que la desaparición de esos órganos autónomos sea un asunto transitorio y que logremos otra vez constituirlos. El poder debe limitar al poder. Esto es lo que decía Montesquieu y es la base sobre la cual se han fundado las naciones democráticas, las nuevas democracias en el mundo moderno, en el mundo occidental, a partir después de la Revolución Francesa y el Siglo de las Luces. Ese es el modelo que requerimos para México, sí, una nación justa, sí, una nación incluyente, pero también, reitero, democrática y libertaria”.

Más severa fue la senadora del PRI Anabell Ávalos Zempoalteca, quien señaló:

“Lo dije hace ocho días, y lo reitero hoy: no hay nada que celebrar en 100 días. La gente, las amas de casa nos gritan, a gritos, los trabajadores, los empresarios que lo que quieren es seguridad. Seguridad que no tenemos. No hay empleo. Nadie ha dicho que en diciembre del año pasado se perdieron 412 mil empleos, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Basta con ir a nuestros municipios, a nuestras comunidades y darnos cuenta de que no hay medicamentos, que no hay insumos, más grave, no hay alimentos para los enfermos. El domingo estuve en Emiliano Zapata, del estado de Tlaxcala, con temperaturas bajo cero y no hay insumos ni medicamentos. Y en los hospitales de Calpulalpan es el colmo que no haya alimentos para los enfermos. El IMSS nos tiene que dar una explicación de por qué están sucediendo estas cosas. Dígannos cómo es que estamos como en Dinamarca.

“Creo que hubiera sido importante escuchar en este Informe de 100 Días una autocrítica del oficialismo, de lo que no se ha hecho. Es importante reconocer lo que no se ha hecho. Se presenta un Plan México, que lo vemos como una carta de buenas intenciones, pero que ojalá no sea una cortina de humo. Y que queremos saber el cómo, cómo se van a hacer las cosas en este Plan México”, agregó la legisladora priista, quien recordó que está muy cerca la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha lanzado severas amenazas contra nuestro país.

Al respecto, la senadora Ávalos indicó que sería conveniente que la presidenta Sheinbaum tenga un trato directo con el presidente Donald Trump, ya que Estados Unidos es nuestro principal socio.

Además, destacó que es necesario tener especial atención al problema de los trabajadores migratorios:

“Los senadores del PRI estamos para defender, apoyar y respaldar a nuestros migrantes, que hoy se encuentran en una incertidumbre, de que no saben qué va a suceder a partir del 20 de enero. Creo que es necesario que el gobierno federal establezca estrategias claras, que los consulados estén preparados para atender los problemas que se susciten con nuestros connacionales. Pero también sabemos que no hay presupuesto… a la Secretaría de Relaciones Exteriores se le redujo. Y creo que es momento de reconsiderar sobre este gran problema.

“Creo que desde el Poder Legislativo nosotros, los senadores, los diputados y, en mi calidad de secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, hoy planteo que se establezca una comisión plural, que acudamos a Estados Unidos con los senadores republicanos, con los senadores demócratas, para establecer planteamientos y reglas claras. En política todo se construye con acuerdos”.

En seguida, a propósito de preguntas planteadas por el senador morenista Emmanuel Reyes Carmona y su compañera de partido, la diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno, la senadora Ávalos entró en el tema de la falta de medicamentos y las fallas en otras acciones oficiales.

“No tengo las cifras exactas, pero sin duda, diputada, es un fracaso el Insabi, la centralización de los servicios de salud no fue la mejor decisión que pudieron haber tomado desde hace seis años. Y hoy, más que nunca, tenemos que estar atentos a que los medicamentos lleguen, porque aquí todos los que estamos representamos a un estado, a una demarcación. Yo los invito a que vayan y le pregunten, a quienes le dieron la oportunidad, si están contentos o si saben que no tienen medicamentos en las clínicas de salud.

“Voy a referirme también a temas que nos deben explicar. El primero de enero subieron las tarifas en las casetas en un 9%, eso es muy grave. El gobierno del ex presidente dijo que la gasolina iba a estar a 10 pesos, hoy estamos a casi 27 pesos, es la gasolina más cara en comparación con muchos países del mundo.

“¿Qué está pasando con Mexicana de Aviación? Una aerolínea que dijeron que iba a subsidiar programas sociales y que hoy está en quiebra.

“Hoy quiero decirles que es una preocupación para los senadores del PRI, muy grande, las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social están cerrando. Están cerrando porque ya es verdaderamente insostenible el mantenerlas. Ya quitaron las guarderías que teníamos, ahora las guarderías del IMSS que ayudan a millones de trabajadores y trabajadoras, y que están con la angustia e incertidumbre de que en dónde van a dejar a sus hijos”.

