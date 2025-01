Renee cumple su sueño con el “Rockstar Tour”

Renee es una artista originaria de Monterrey que conquistó las redes sociales con su tema “Nunca Tristes”, ahora llevará su Rockstar Tour al Lunario del Auditorio Nacional el 1 de marzo a las 20:00 horas.

La cantante ofreció una conferencia de prensa para contar los detalles “vengo con mucha energía y mucha fuerza, es un show que he esperado mucho, con mucha inspiración de dónde vengo, de lo que soy, estoy muy contenta y emocionada por mi primer Lunario”.

También explicó el porqué de su nombre “Elegí mi nombre ‘Renee’ aparte de que es el que me pusieron mis padres, porque significa volver a nacer, que es lo que, hecho con la música, descubriendo cosas, cada vez que tomas acción y decides decir lo que sientes le das forma a algo que no la tenía, por eso creo que es importante que haya tantos artistas diferentes, porque cada uno va a plasmar una manera distinta de ver el mundo”.

En cuanto al nombre del tour solo mencionó que es porque se ha creído una rockstar desde 1995. Y en su definición “una rockstar es una persona que se muestra como es, alguien que no necesita que le digan que hacer”.

Aunque ya lo había dicho antes, reiteró sus gustos e inspiraciones que tomó para este concierto “Tengo influencia de Lady Gaga, Miley Cyrus hasta Juan Gabriel y artistas que cuentan historias, y son muy escénicos, algo que se verá aquí en el Lunario, he entrenado mucho y me di cuenta que eres tu propio límite uno decide el momento para hacer las cosas”.

Renee cuenta que para estar donde hoy se encuentra, se ha preparado mucho y sigue haciéndolo “Quiero mostrarles que hay muchas maneras de hacer las cosas, he estudiado, trabajado, me vine a una ciudad donde no conocía a nadie y mis momentos de soledad me ayudaron y me dieron fuerza, creo que soy una artista irremediable. Siempre me ha gustado el arte. Quiero recordarles que vale la pena seguir sus sueños. Me sorprende lo que podido hacer y logrado, me preparé mucho, me enfrente a mí misma, tome clases de danza, de actuación, he encontrado sonidos naturales para mi música”.

Y para terminar explicó la razón por la que está haciendo una convocatoria para que algún artista emergente tenga la oportunidad de darse a conocer y acompañarla abriendo su show “en su momento yo abrí muchos shows con oportunidades buenas, así que me surgió la idea de hacer una convocatoria para artistas emergentes. No olvidaré que Mon Laferte me dijo ‘ven súbete conmigo’ es un gesto increíble, de saber que puedes tener una compañera o amiga. Va a ser la creatividad lo que los lleve lejos. Una experiencia en la que ganas bastante experiencia que creo no deben faltan”.

Los boletos ya están a la venta en el sistema ticket master o en taquillas del recinto.