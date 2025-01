Estamos listos para recibir a paisanos que podrían ser deportados: Sheinbaum

El gobierno de México se reporta listo para recibir a los paisanos sin documentos que puedan ser deportados ante el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos con el nuevo gobierno de Donald Trump que asumirá este lunes 20 de enero, afirmó la presidenta Claudia Sheinbam.

Aunque esta administración ya tiene un plan muy elaborado, éste se dará a conocer hasta que el nuevo mandatario republicano dé los primeros pasos en esta materia, señaló la titular del Ejecutivo federal en su mañanera de este jueves, en Palacio Nacional.

“Ya tenemos un plan muy elaborado (de atención a personas migrantes), pero vamos a esperar a lo que vaya a anunciar el presidente Trump para poderlo informar. Se ha estado en coordinación con gobernadores, todas las secretarías de gobierno para poder darle todo el apoyo que requieran a las y los paisanos”.

Además, agregó que ya dio instrucciones al canciller Juan Ramón de la Fuente para que se brinde atención a miles de paisanos que viven en Los Ángeles, California, que han sido afectados por los incendios en esa ciudad, sobre todo al quedarse sin empleo.

“Muchas personas que trabajaban en los hogares que fueron devastados se encuentran sin empleo. El día de hoy le estoy dando instrucciones al canciller para que el cónsul de Los Ángeles abra un programa de información y ver cómo le podemos apoyar y no se queden en el desamparo”.

Señaló que el cónsul de México en esa ciudad estadounidense -la que más población mexicana tiene- también negociará con las autoridades locales a fin de que la ayuda que está llegando desde diversos sectores, también toque a los paisanos.

Asimismo, Sheinbaum dijo que en caso de que haya quienes quieran volver de manera voluntaria a México se les apoyará, aunque aún no existe un programa como tal para esas personas.

«Le tomamos la palabra» a Rubio, dice Sheinbaum sobre colaboración contra cárteles

Sobre la importancia de que haya mayor colaboración de Estados Unidos con el gobierno de México para enfrentar a los cárteles de las drogas que operan en nuestro país, “le tomamos la palabra”, aseveró la presidenta Sheinbaum Pardo y ratificó su postura de que sólo mediante un diálogo de alto nivel entre ambos gobiernos se pueden alcanzar objetivos en materia de seguridad, de migración y de narcotráfico.

Al referirse a la comparecencia que tuvo Rubio dijo que esto permitiría una mayor colaboración para evitar el tráfico de armas a México y evitar el trasiego de fentanilo a Estados Unidos a fin de diseñar acciones concretas para enfrentar la crisis de consumo de fentanilo en ese país.

En su mañanera, dijo que “es muy bueno que buscaran desde el Departamento de Estado la coordinación, es lo que hemos estado planteando. En cuanto llegue el presidente Donald Trump, cuando tome posesión habrá espacio para esta coordinación y en su momento el tratado comercial y las posibles tarifas”.

Sheinbaum Pardo dijo que también fue importante reconocer en su comparecencia señalar las complejidades que tendría declarar a las organizaciones de grupos de narcotraficantes como terroristas. Estamos de acuerdo, declarar grupos terroristas tiene muchas implicaciones. Le tomamos la palabra en la colaboración y en el momento en que se den las condiciones, tendremos este diálogo”.

La Presidenta consideró como traidores a aquellos que promueven la intervención extranjera en México, porque tienen mucha desesperación, “les da mucho enojo que el próximo secretario de Estado diga que vamos a tener colaboración con México, con respeto a la soberanía”. Señaló que con sus formas de comunicar de Trump, él sabe que es necesaria la colaboración con respeto a la soberanía, por eso soy positiva.

Cuestionan por qué no voy a su toma de posesión, cuando según alguna información que se tiene y se busca corroborar, sólo el presidente Adolfo López Matos asistió a la toma de posesión de John F Kennedy. Consideró que no pasa nada si no asiste porque México está muy fuerte, la solidez de México y su economía es muy fuerte desde que se instauró el nuevo modelo en 2018, hay menos pobreza y desigualdad en México.

Destacó que durante la reunión que sostuvo el miércoles con empresarios canadienses dijo que hubo coincidencia sobre la importancia que tiene el tratado comercial México, Canadá y Estados Unidos para el desarrollo económico regional.

Por otro lado, condenó las agresiones en redes sociales en contra de la coordinadora del Consejo Económico Asesor, Altragracia Gómez por distintas razones. Aseveró que ella no es una funcionaria del gobierno ni percibe ningún salario por su tarea que realice de manera honoraria y fraterna..

Sheinbaum se reúne con más de 2 mil alcaldes del país

Este jueves, la presidenta Sheinbaum Pardo se reunió con más de 2 mil alcaldes del país donde se plantearon puntos relacionados con obras de infraestructura para pueblos indígenas, de agua y saneamiento, así como de atención a las causas de la violencia.

Se planteó que tras las modificaciones a la Constitución en favor de los pueblos indígenas y afromexicanos, el presupuesto de 2025 del Fondo para la Infraestructura Social cuenta con una parte (el 10 por ciento del total) que deben dirigirse a obras en esas comunidades.

Otro tópico que se expuso en el encuentro con los alcaldes es la propuesta de la administración federal para sumar recursos de los tres niveles de gobierno para obras de agua potable y saneamiento.

Un tercer punto fue la atención a las causas de la violencia desde las regiones. “Esto a través de dos mecanismos: (El programa) Sí al desarme, sí a la paz, con visitas a los municipios; y los senderos de paz que queremos construir en todo el país y a decisión de los presidentes conozcan cómo estamos pensando esos senderos de paz”.