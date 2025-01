Estudiante UAEMéx publica investigación que contribuye a reducir la mortalidad materno-fetal

Toluca, Méx.- Con el objetivo de ayudar a las mujeres embarazadas afectadas por preeclampsia, Ximena González Reyes, estudiante de Bioingeniería Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), publicó su primer trabajo de investigación para contribuir en la reducción de la mortalidad materno-fetal.

El trabajo de investigación “Comparison of short-term breathing rate asymmetry of preeclamptic and normotensive women in labor”, realizado por González Reyes, identificó, mediante el análisis de datos sobre las características respiratorias asimétricas de mujeres con preeclampsia grave. Esta investigación permitió reducir significativamente el tiempo de diagnóstico, pasando de varias horas a cinco minutos.

“La preeclampsia es una complicación grave del embarazo que se manifiesta con presión arterial alta, daño renal y en otros órganos; comienza luego de las 20 semanas de embarazo en mujeres que al no ser tratada genera complicaciones graves y mortales para la madre y para el bebé”, explicó.

Gracias a su trabajo, el cual puede consultarse en el Repositorio Institucional de la UAEMéx, se redujo la mortalidad materno-fetal a causa de la preeclampsia (principal causa de muerte materna en el mundo), ya que se redujeron las complicaciones y mejoró la calidad de vida de las mujeres y los bebés afectados.

La estudiante destacó la importancia de la colaboración interdisciplinaria y el trabajo en equipo, mencionando que sus habilidades en gestión del tiempo, empatía con los pacientes y análisis de datos fueron clave para el éxito del proyecto. Además, el apoyo del investigador, Javier Reyes Lagos, dijo, fue fundamental para el desarrollo de su investigación.

González Reyes planea continuar su investigación utilizando inteligencia artificial para agilizar aún más el proceso de diagnóstico, lo que permitirá clasificar los datos con mayor rapidez y precisión. Su objetivo es seguir innovando en el campo de la bioingeniería médica y avanzar en su carrera profesional.

Tras estos resultados, la joven estudiante destacó la relevancia de motivar a las nuevas generaciones de niñas y mujeres a seguir carreras de ciencia, señalando que desempeñan un rol esencial en este ámbito. Asimismo, demostró que, al poner en práctica saberes y pasiones, es posible generar un impacto profundo en la vida de los demás.

«Todos podemos dejar nuestra huella y hacer la diferencia en la vida de las personas, sobre todo si hacemos lo que nos apasiona y aplicamos nuestros conocimientos.», concluyó.