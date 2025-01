Bobby Pulido: Una sentida despedida «Por la Puerta Grande»

El fin de una carrera musical de casi 30 años

El culmen de la gira será en el prestigioso Auditorio Nacional

Por Isabel Violeta

Bobby Pulido, el icónico cantautor de música Tex-Mex, ha anunciado su retiro de los escenarios con su gira de despedida titulada «Por la Puerta Grande». Esta gira, que marca el fin de una carrera musical de casi 30 años, llevará a Pulido a diferentes ciudades, permitiendo a sus fans despedirse de él en persona y disfrutar de una última presentación de sus éxitos más recordados.

La gira comenzó en enero y llevará a Bobby Pulido a múltiples escenarios en todo México y Estados Unidos. Y en conferencia de prensase dio a conocer que, el culmen de la gira será el 9 de agosto en el prestigioso Auditorio Nacional en Ciudad de México, en este caso, las entradas para este esperado evento estarán a la venta a partir del 23 de enero a través de Ticketmaster.

Este concierto final promete ser una noche inolvidable. Los fanáticos podrán disfrutar de los clásicos de Pulido, así como de su más reciente sencillo «Se Ve Linda». Será una oportunidad para celebrar su legado musical y ser parte de su historia por última vez.

“Mi trayectoria ha sido una montaña rusa, con altos y bajos, y a pesar de todo, el público se mantuvo fiel, cercano. Ahora quiero servir a mi gente, desde otra trinchera. Esta gira es para despedirnos de los escenarios, pero no de la gente, porque seguiremos juntos”, aseguró.

Agregó que “para mí siempre ha sido uno de mis sueños presentarme aquí en el Auditorio, aunque si he cantado aquí, con un evento privado y esta vez se cumplirá mi suelo con esta gira. Esta carrera es difícil, viajas, te mal pasas, pero cantando frente al público te olvidas de todos los pasos que hiciste para llegar a eso y vale la pena, extrañare cantarle al público ver que corean mis canciones y se vayan felices del evento”.

Por el momento no confirmó tener invitados, pues lo está pensando aún, “mi broche de oro será cerrar mi buena carrera aquí, si te presentas en el Auditorio Nacional ya la hiciste. Creo que voy a chillar mucho el día del concierto, no me queda más que agradecer por escuchar mi música por generaciones, voy a dejarlo todo en el escenario”.

A lo largo de su carrera, Bobby Pulido ha dejado una huella imborrable en la música regional mexicana y el Tex-Mex. Con éxitos como «Desvelado», «Le Pediré», y «Enséñame», ha capturado los corazones de sus seguidores en todo el mundo. Su estilo, una fusión de música norteña, ranchera, y pop latino, lo ha convertido en una figura influyente dentro del género.

Pulido ha sido reconocido por su talento y dedicación en diversas ocasiones, incluyendo su premiación en los Latin Grammy 2022 por el Mejor Álbum de Música Texana. Además, hizo historia al ser el primer cantante de música regional mexicana en presentarse en el Auditorio Coca-Cola de Monterrey en 19992.

La despedida de Bobby Pulido no solo marca el fin de su carrera musical, sino también el inicio de una nueva etapa en su vida, ya que ha anunciado su intención de incursionar en la política. La gira «Por la Puerta Grande» es una forma emotiva y significativa de cerrar un capítulo importante y significativo tanto para él como para sus seguidores.