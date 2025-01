«Y Todo Por El Rocanrol»: EL TRI celebra 55 años de carrera

Una extensa gira por México y EU

Culminará con un concierto en el Estadio GNP Seguros CDMX el 15 de febrero

La emblemática banda de rock mexicana, EL TRI, liderada por el inigualable Alex Lora, está celebrando 55 años de carrera musical con su gira «Y Todo Por El Rocanrol». Esta serie de conciertos ha llevado al grupo a recorrer México y Estados Unidos, y culminará con un magno concierto en el Estadio GNP Seguros en Ciudad de México el 15 de febrero de 2025.

La gira «Y Todo Por El Rocanrol» ha sido una oportunidad para que los seguidores de EL TRI revivan los grandes éxitos de la banda, que se han convertido en himnos del rock mexicano. Desde sus inicios como Three Souls in My Mind en los años 60, hasta la evolución a El Tri en los 80, la banda ha logrado mantenerse vigente en la escena musical gracias a su estilo auténtico y su conexión con el público.

En conferencia de prensa, Alex Lora, conocido por su voz inconfundible y su energía inagotable en el escenario, adelantó que el concierto del GNP Seguros será muy especial, pues van a interpretar clásicos como «Triste Canción», «Piedras Rodantes» y «ADO», entre otras “será un recorrido musical de más de cinco décadas de historia, reflejando la evolución del grupo y la influencia de EL TRI en varias generaciones” celebró.

En este escenario, el concierto de clausura promete ser una noche inolvidable, pues Alex Lora y su inseparable «domadora» (Chela Lora) coincidieron en que han estado preparando un espectáculo lleno de sorpresas “tendremos la participación de invitados especiales y una producción a la altura de la ocasión” destacaron.

Es decir, que este evento no solo marcará el fin de la gira, sino que también rendirá homenaje a la trayectoria de una de las bandas más icónicas de México.

EL TRI ha sido una banda pionera en el rock en español y ha dejado una huella imborrable en la cultura musical de Latinoamérica. A lo largo de su carrera, han enfrentado y superado numerosos desafíos, siempre manteniendo su esencia y su compromiso con el rock. Alex Lora, con su crítica social y sus letras cargadas de ironía y rebeldía, ha sido una voz constante que refleja las preocupaciones y anhelos de la sociedad mexicana.

La gira «Y Todo Por El Rocanrol» es un tributo a la pasión y el compromiso de EL TRI con su música y sus seguidores. Con más de 50 álbumes a su nombre y una carrera que ha resistido la prueba del tiempo, El Tri cierra este capítulo de su historia con un concierto que quedará grabado en la memoria de todos los asistentes. ¡Qué viva el rocanrol y qué viva El Tri!