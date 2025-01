History estrena “Las Cinco Familias: Capos de la Mafia”

Una miniserie documental de tres partes

Una mega producción del ganador del premio Emmy Michael Imperioli

History estrena en un evento de tres noches consecutivas “Las Cinco Familias: Capos de la Mafia”, la nueva miniserie documental producida y narrada en su versión original por Michael Imperioli (“The Sopranos”, «White Lotus», «This Fool”), actor ganador del premio Emmy. Esta mega producción explora el origen, el ascenso y la caída de las cinco grandes familias de la mafia de Nueva York: Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese, que durante más de cincuenta años controlaron múltiples aspectos del crimen organizado en Estados Unidos, desde el contrabando y el tráfico de drogas hasta la extorsión y el juego de apuestas.

Por primera vez en History los episodios se emitirán en su idioma original con subtítulos, con el fin de que se pueda apreciar la inconfundible narración del actor de Los Sopranos Michael Imperioli; mientras que las repeticiones serán con doblaje, donde el narrador será el reconocido actor venezolano Jean Carlo Simancas (“Tormento”, “Luisana Mia”, “El país de las Mujeres”). “Las Cinco Familias: Capos de la Mafia” se estrena este 29 de enero a las 21:50 HS. Y estará disponible en VOD a partir del 30 de enero.

Producida por Propagate y Barnicle Brothers y basada en el éxito de ventas del New York Times «Five Families: The Rise, Decline and Resurgence of America’s Most Powerful Mafia Empires» de Selwyn Raab, “Las Cinco Familias: Capos de la Mafia”, recorre la extensa historia de la mafia de las Cinco Familias en la Ciudad de Nueva York a lo largo del siglo XX, comenzando con sus primeros vínculos con Sicilia, hasta su inevitable declive, siguiendo a figuras como “Lucky” Luciano, Joey “Crazy Joe” Gallo, Carmine Galante, John Gotti y Joseph Valachi, entre otros.

A través de imágenes de archivo, grabaciones de audio de los propios jefes de la mafia, magnificas recreaciones y entrevistas exclusivas con autores, historiadores, expertos, agentes de la ley y del FBI, testigos y antiguos miembros de la mafia, los espectadores obtendrán una mirada íntima al funcionamiento de la organización criminal más poderosa del siglo pasado.

El primer episodio de “Las Cinco Familias: Capos de la Mafia”, “Muerte de las Viejas Reglas”, explora los orígenes de las familias, su auge durante la Prohibición y los años 50, y cómo enfrentaron los primeros desafíos a su código de honor. El segundo episodio, “Ascenso de los Nuevos Capos”, aborda el violento enfrentamiento entre los líderes tradicionales y una generación de mafiosos jóvenes y ambiciosos que rompieron con las normas establecidas. Finalmente, el tercer episodio, “El Último Don”, detalla los esfuerzos de las fuerzas del orden para erradicar a la mafia, mientras las familias luchaban por adaptarse a un entorno cada vez más hostil y lleno de traiciones internas.

Imperioli destaca la importancia de mostrar el lado más crudo y violento de la mafia, más allá del glamour y la fascinación que muchas veces rodea a estas historias: “Puedes dejarte encantar un poco por el mito de este mundo, pero la verdad es que se han cometido terribles actos de violencia durante muchos años, y personas han sufrido y muerto de formas horribles. Es importante no perder de vista esa realidad”. Además, subraya el vínculo entre la mafia y la experiencia inmigrante en los Estados Unidos, un eje central del documental. “Lo que es interesante es cómo la experiencia inmigrante se transforma y cómo la mafia evoluciona a partir de eso. Como niño, crecí con ‘El Padrino’, y esas historias tempranas de inmigración y de intentar sobrevivir aquí siempre me parecieron fascinantes. Creo que eso emocionará a mucha gente”, explica.

En 1931, Charles “Lucky” Luciano, un gánster nacido en Sicilia, creó La Comisión (The Commission), el órgano rector de la Mafia estadounidense, y estableció a las originales «Cinco Familias de Nueva York»: Maranzano, Gagliano, Luciano, Mangano y Profaci, más tarde conocidas como los Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese. Estas familias seguían un código de honor, siendo la omertá o ley de “silencio” la regla más importante. Durante una generación, la omertá protegió a las familias de las autoridades y del escrutinio público, permitiéndoles amasar fortunas mientras transitaban por épocas de guerra, depresión y cambios legislativos, adaptándose con éxito de un negocio ilícito a otro.

Sin embargo, con el tiempo, valores como la codicia y la búsqueda de fama, junto con la implacable persecución de las fuerzas federales, acabaron por debilitar las estructuras de poder de la Mafia. Desde la época dorada de Lucky Luciano, pasando por las reveladoras audiencias de Valachi en 1963, hasta los brutales y mediáticos asesinatos de figuras como Albert Anastasia, Joey “Crazy Joe” Gallo, Paul Castellano y Carmine Galante, la historia documenta el colapso del código de honor y las violentas luchas internas en las cinco familias.