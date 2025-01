Suman 90 casos probables de dengue en municipios de Q. Roo

Datos de la Secretaría de Salud

Chetumal. – Con apenas dos semanas transcurridas en el 2025, la Secretaría de Salud de Quintana Roo ha emitido una alerta pública ante el reporte de 90 casos probables de dengue en la entidad. Este incremento tempranero de casos ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias y la población, quienes temen que el brote pueda agravarse en los próximos meses.

Hasta el 20 de enero de 2025, de los 90 casos probables registrados, sólo dos han sido confirmados como no graves y ambos se localizan en el municipio de Benito Juárez (Cancún). La mayoría de los casos probables se concentran en la zona norte del estado, la cual incluye municipios como Solidaridad (Playa del Carmen), Cozumel y Tulum.

Medidas de Control y Prevención La Secretaría de Salud, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Uno, ha intensificado las labores de control y prevención del mosquito Aedes aegypti, vector principal del dengue. Entre las medidas implementadas destacan la nebulización de vastas áreas de terreno con máquinas pesadas ULV, así como inspecciones y eliminaciones de criaderos de mosquitos en áreas residenciales.

Durante este operativo, se han nebulizado aproximadamente 128 mil 765 hectáreas y visitado 374 mil 351 viviendas para eliminar objetos o recipientes que pudieran convertirse en criaderos de mosquitos. La participación activa de la población es crucial para reducir el riesgo de transmisión del dengue, pues el principal foco de reproducción del mosquito vector se encuentra en entornos domésticos.

Las autoridades sanitarias enfatizan la importancia de la cooperación comunitaria en la identificación y eliminación de posibles criaderos de mosquitos dentro y alrededor de las viviendas. Las acumulaciones de agua en recipientes como botellas, llantas y macetas deben ser eliminadas para evitar que se conviertan en criaderos del vector. Además, se exhorta a la población a usar repelentes y vestir ropa que cubra la mayor parte del cuerpo para prevenir picaduras.

La autoridades han instado a los habitantes de las áreas afectadas a permanecer alertas y reportar cualquier síntoma relacionado con el dengue, que incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor en las articulaciones y músculos, y sarpullido.

Aumentan ETS’s en 2024

En el 2024, se observó un preocupante incremento en los casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) en diversas regiones del país, con un aumento del 4.2% en la Península de Yucatán. Este fenómeno ha generado alarma entre las autoridades sanitarias y ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y atención.

En la Península de Yucatán, que incluye los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, se registraron un total de 33,078 casos de ITS en 2024, en comparación con los 31,744 casos reportados en 2023. Yucatán experimentó un aumento del 10.8% en los casos de ITS, mientras que Quintana Roo vio un incremento significativo del 36.3%. En contraste, Campeche reportó una reducción del 6.3% en los casos de ITS.

Entre las infecciones más comunes, la gonorrea presentó un incremento del 52% en Yucatán, con 38 casos confirmados en 2024, en comparación con los 25 casos reportados en 2023. La tricomoniasis urogenital también mostró un aumento del 36%, con 139 infecciones detectadas. La vulvovaginitis se posicionó como la infección más prevalente en Yucatán, con 12,033 casos, lo que representa un incremento del 13.43% respecto al año anterior. La candidiasis urogenital tuvo un leve aumento del 0.71%, con 1,559 casos reportados.

Factores Contribuyentes Expertos en salud pública señalan que varios factores han contribuido al aumento de las ITS en la región. Entre ellos, la falta de percepción del riesgo y la pérdida del miedo a adquirir enfermedades de transmisión sexual, especialmente el VIH, debido a las mejoras en los diagnósticos y tratamientos. Además, el aumento en el número de parejas y prácticas sexuales, facilitado por el uso de aplicaciones de citas, ha incrementado la exposición a estas infecciones.

Medidas de Prevención y Atención Ante esta situación, las autoridades sanitarias han intensificado las campañas de concientización y prevención, promoviendo el uso de preservativos y la realización de pruebas de detección temprana. También se han implementado programas de educación sexual en escuelas y comunidades para informar a la población sobre los riesgos y las medidas de prevención de las ITS.