Titans Of Metal Fest llega al Parque Bicentenario CDMX

Con Wasp y Cavalera

Lizzy Borden, Fear Factory, Six Feet Under y Lovebites, complementan el cartel

Por Arturo Arellano

El 1 de marzo será un día histórico para los amantes del metal en México. Ese día, la primera edición del Titans of Metal Fest llegará a la Ciudad de México, tomando el Parque Bicentenario como escenario de uno de los eventos más esperados en la escena musical de este año. Organizado por TOMF Productions, este festival reunirá a algunas de las bandas más icónicas y respetadas del panorama mundial del heavy metal, death metal, thrash, power metal y otros géneros extremos. Las entradas estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster, y se espera que se agoten rápidamente debido a la magnitud y el prestigio de los artistas que participarán.

El Titans of Metal Fest presenta un cartel impresionante, con bandas que han dejado huella en la historia del metal y que han influido a generaciones enteras de fanáticos. Cada una de ellas aporta un estilo y una trayectoria única, lo que garantiza una jornada inolvidable para todos los asistentes. Wasp, Cavalera, Lizzy Borden, Fear Factory, Six Feet Under, Lovebites y Conejo son los señalados para esta cita.

Marco de Maña influencer del festival nos contó en entrevista “desde siempre se ha mantenido al metal presente, tenemos una cultura rockera muy interesante, aunque fue reprimida en el pasado, en los sesentas, setentas, ochentas, pero a partir del 2000 ya hay una apertura de festivales, que iniciaron las semillas en Monterrey y que han dado frutos en estos días a una escena del metal impresionante”.

Celebró que están pactados “más de 35 eventos de metal entre febrero y marzo, eso es algo histórico. Titans of metal nace como un festival de metal de la Ciudad de México, porque los que se han hecho son los que nacen en Guadalajara y Monterrey y ahora queremos algo con la identidad de la capital, parta que todos vengan y posteriormente podamos exportarlo, queremos que sea anual”.

Adelantó que ofrecerán “Un mix del metal en todos sus subgéneros, bandas que no sean tan solicitadas y otros de primera línea, que la gente tenga una experiencia dentro del argot del metal, de calidad cuidadno todos los detalles. El metal es parte de la cultura del mundo, el metal es libertad y eso es lo que queremos darles”.

Contarán con la presencia de Wasp, leyenda del heavy metal de principios de los ochentas con muchos fans en México, también a los hermanos Cavalera, que son quienes forman Sepultura y exportan el trashmetal a todo el mundo y también bandas nuevas como Lovebites de Tokio, Japón, ellas tocan speed con tintes progresivos. Six Feet Under será uno de los platos fuertes del festival. Liderados por Chris Barnes, exvocalista de Cannibal Corpse, esta banda ha sido un pilar del death metal desde su formación en 1993.

Maña agregó “El lugar donde será el festival para mi es uno de los mejores, es increíble, estético, con un lago artificial, al hacerlo en este espacio requerimos una infraestructura grande, un solo escenario y debido al número de bandas, cada una tendrá un set completo, no estarán encimados, ni correteados, esa es la experiencia de calidad en cuanto al show, los mismos músicos con libertad de tocar más de una hora, no serán showsitos de 25 minutos”.