Aprenden estudiantes del Colegio de Bachilleres sobre reciclaje

En el BiblioAvión Gervasio

Fomentan la cultura de respeto y protección al medio ambiente

Cozumel.- Alumnas y alumnos de la preparatoria modular del Colegio de Bachilleres “María Fidelia Marrufo Alcérreca” participaron en la feria ambiental “El Reciclaje”, que se realizó en el BiblioAvión Gervasio, a cargo de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), con el objetivo de promover hábitos responsables que contribuyan a la conservación del medio ambiente.

La directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, señaló que: “La adecuada disposición de residuos y el consumo sostenible son esenciales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, combatir el calentamiento global y disminuir la contaminación”.

Durante la actividad, que fue organizada por la Dirección de Pedagogía y Asistencia Social (PAS) y el Parque Urbano Corazón, el biólogo Andrés Adrián Tun Cano les explicó a las y los estudiantes la importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, destacando los beneficios ambientales, económicos y de salud pública asociados a estas prácticas.

Igualmente, se les explicó cómo la protección del medio ambiente y la conservación de recursos son fundamentales para un desarrollo sostenible de la ínsula.

A lo largo de la feria, los jóvenes aprendieron sobre las tres “R: Reducir, Reutilizar y Reciclar”, como pilares para enfrentar los retos que plantea la gestión de los residuos. También reflexionaron sobre su papel como agentes de cambio, capaces de generar un impacto positivo al aplicar estas prácticas en su vida cotidiana y compartirlas con sus comunidades.

La actividad incluyó un llamado a la acción, invitando a las y los estudiantes a convertirse en promotores del cuidado ambiental, demostrando que pequeños cambios individuales pueden sumar grandes soluciones colectivas. Con este tipo de iniciativas, la FPMC sigue fomentando una cultura de respeto y protección al medio ambiente en las nuevas generaciones.

Finalmente, el alumnado participó en juegos y actividades lúdicas, organizadas por personal de PAS, las cuales fueron elaboradas con materiales reciclados, entre los que se encuentran memoramas, gato, tetris, entre otros.

Bomberos promueven prevención entre escolares

Alumnos del jardín de niños “20 de Noviembre” participaron en la plática “Mis Primeros Pasos en la Prevención”, otorgada por el Heroico Cuerpo de Bomberos de Cancún, como parte de las acciones preventivas que mantiene el gobierno municipal para el bienestar de la ciudadanía.

En entrevista, el titular de la dependencia, Aquileo Cervantes Álvarez, explicó que nuevamente se retomaron las pláticas informativas a la comunidad estudiantil, esta vez a las y los niños del kínder ubicado en la colonia Avante.

Detalló que un total de 80 infantes participaron de manera entusiasta en las actividades lúdicas instruidas por el personal bomberil, quienes les indicaron los consejos básicos sobre seguridad y prevención que deben aplicar en sus hogares o cualquier lugar para resguardo a su integridad física.

Entre las recomendaciones en casa para los menores se encuentran: No acercarse a la estufa cuando se cocina la comida para evitar quemaduras, no desconectar los enchufes ni tratar de meter algún objeto dentro de los conectores, instalar protectores en ventanas para evitar que el menor abra -cuando se vive en edificio-, además de no tocar con las manos mojadas aparatos eléctricos.

Adicionalmente, se les hizo énfasis sobre qué hace un bombero, cómo se prepara, cuáles son las características de un equipo bomberil y qué medidas preventivas se deben realizar en la casa para evitar accidentes.

Cabe recordar que, los bomberos dieron a conocer el número de emergencias 9-1-1, donde se recibe el reporte ciudadano y se canaliza a las autoridades correspondientes para su atención inmediata.