El PAN, con paso firme para los procesos electorales: Anuar Azar

Se declara listo para la defensa de México

Por Arturo Baena

Valle de México. «Bajo el liderazgo de Jorge Romero y Anuar Azar, el PAN ganará los procesos electorales de 2027 y, después, en el 2030, la Presidencia de la República. Nosotros no mentimos, no engañamos y no robamos. Se ha demostrado que en los gobiernos emanados del albiazul, se gobierna con transparencia y en favor del pueblo de México».

Así lo expresaron liderazgos, militantes y simpatizantes de ese instituto político, luego de señalar que «hoy es necesario voltear a ver las necesidades y demandas ciudadanas que se les han negado no sólo a nivel federal, sino estatal y municipal, que están llevando a nuestro país a un retroceso histórico», dijeron.

Los panistas mexiquenses, en voz de la regidora Marcela Michel Quiroz, reiteraron que «estamos listos para la defensa de México, persistiremos en denunciar y en defender nuestra democracia, somos la opción del cambio porque hay millones de personas que creen en el PAN», dijo.

Mientras tanto, el dirigente panista en el Estado de México, Anuar Azar Figueroa, reiteró que dentro de las principales acciones hacia el 2027, Acción Nacional pondrá en marcha una estratégica bien definida para demostrar la unidad y fortalecimiento de ese instituto político rumbo a los procesos que están por venir.

Cabe señalar que en las elecciones del 2024, el PAN fue la segunda fuerza política nacional, recibiendo el 16.04 % de los votos emitidos. ​ Dentro de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, tiene 71 diputados federales y 21 senadores de la República.