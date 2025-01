Ricardo Salinas, el fenómeno de las redes

DE FRENTE Y DE PERFIL Ramón Zurita Sahagún

Cada vez que Ricardo Salinas Pliego sube un comentario a las redes sociales, éstas se sacuden por la polémica que desatan sus diatribas.

Es un fenómeno en las vías de comunicación existentes en este nuevo siglo. Sea en favor o en contra de sus apreciaciones y dichos.

Conocido como el “Tío Richie”, el empresario es seguido en las varias redes sociales en las que participa con jóvenes y adultos que critican o comparten sus decires.

Dueño de una cadena de tiendas, de un banco, de una televisora y de otros negocios como minas, Salinas Pliego compite con los principales influencer del país y los supera en visitas y likes, la nueva tónica para medir popularidad.

El empresario no tiene tema descartado. Lo mismo aborda situaciones de economía, política, que otros más mundanos y lo hace proyectando cierto carisma, siendo punzante y crítico, entrando en controversia con quienes lo retan.

Su estilo burlón le acarrea algunos contratiempos, aunque regularmente sale avante de las discusiones que provoca.

El dueño de TV Azteca llamó poderosamente la atención cuando una de sus empresas (Banco Azteca) fue de las principales aportantes de la cena de gala realizada con hispanos dos días antes de la toma de posesión de Donald Trump, a la que acudió con la representación presidencial Donal Trump Jr.

Ese simple acto puso a Salinas Pliego dentro del grupo de mexicanos con relaciones directas con el equipo del Presidente de Estados Unidos.

Por eso algunos ya comienzan a ver al empresario como un activo político importante, a pesar de las diferencias que mantiene con el gobierno federal por el cobro de una deuda fiscal, cuyo monto no reconoce el empresario.

Adelantando vísperas, hay quienes quieren animarlo para que su participación en política sea más activa y llegan, incluso, a rumorear con una posible candidatura presidencial en el lejano 2030.

Hay quienes lo mencionan en las redes sociales con tal posibilidad, aunque él lo niega con cierta contundencia.

Y es que la ecuación que hacen es muy simple. Dicen que como es un empresario próspero no llegaría al gobierno en busca de dinero. Su ambición de poder, afirman, no es tan grande, aunque no se puede medir la que tiene ahora con la que da el poder presidencial. Su constante enfrentamiento con el gobierno muestra carácter y su creciente popularidad le daría los votos necesarios para ganar, ya que, dicen, no tendría que hacer compromiso con los partidos políticos, pues su solvencia económica la podría aprovechar para financiar una candidatura independiente.

Salina Pliego, que es jocoso en la mayor parte de sus comentarios, aunque en otra muestra su tono agridulce, podría dejarse convencer por quienes opinan sobre esa posibilidad.

Y es que las culturas de las redes sociales han intentado “cautivar” a otros empresarios en el pasado como Carlos Slim Helú y su yerno Arturo Elías Ayub para que le entren a la competencia política e incluso se conviertan en candidatos presidenciales.

En el caso de Ricardo Salinas Pliego cabe dejar en al aire la respuesta, pues es una historia que todavía está por contarse y hay suficiente tiempo para ello.

******

Faltan unos cuantos días para el cierre de registros de quienes aspiran a crear un nuevo partido político que compita en los comicios de 2027 y el número de pretendientes supera las tres decenas… Finalmente quedó concluido el proceso para la elección de la nueva dirigencia priista en el Estado de México, quedando la presidencia del partido en manos de la senadora Cristina Ruiz y Brenda Alvarado como secretaría general, primera vez que el binomio está compuesto por dos mujeres.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com