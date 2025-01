El “sueño americano” sólo llega hasta México para miles de migrantes

Indocumentados varados saturan oficinas de la Comar

Pedir refugio en este país, ahora sí es una de sus opciones

Tras la cancelación del programa que les permitía obtener asilo en Estados Unidos y el selle de la frontera de México con el país vecino del norte, miles de migrantes, varados en territorio mexicano, optaron por pedir refugio a nuestro país.

Muchos de ellos, procedentes de países latinoamericanos, ya habían programado o buscaban citas para solicitar asilo a través de la aplicación móvil CBP One, pero la plataforma fue deshabilitada, luego de que Donald Trump tomara el cargo.

Renuentes a volver a sus lugares de origen, de donde salieron huyendo de la pobreza, la violencia o persecuciones políticas, centenares empezaron a solicitar protección a México, temporalmente, en oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Migrantes varados en México

«No puedo regresar a mi país porque soy un perseguido político. Tengo problemas allá por la política y regresar a mi país es morir», dijo el venezolano Engelber Vázquez, de 42 años, en una larga fila frente a la Comar.

Vázquez asegura que está en la mira de las autoridades venezolanas por participar el año pasado en protestas contra la reelección de Nicolás Maduro, que la oposición y varios gobiernos consideran fraudulenta.

En la cola también estaba el hondureño Carlos Alfredo Maduro, de 34 años y quien llegó a México hace tres meses.

«CBP One se canceló y lo que vamos a hacer ahora es (…) solicitar refugio aquí, porque muchas personas como nosotros, migrantes, no queremos regresar a nuestro país. México me ha tendido la mano», señaló.

Con la misma convicción, el cubano Luis acudió a la Comar con el objetivo inicial era llegar a Estados Unidos, pero reconoce que México le ofrece mejores condiciones de vida que la isla caribeña. «México es un gran país (…), aquí se puede vivir bien. Si existe la posibilidad, (el plan es) quedarnos en México», sostuvo.

Saturan oficinas de asilo en la frontera sur y en Edomex

Miles de migrantes saturan las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la frontera sur de México y en el Estado de México, que buscan regularizar su estancia en territorio mexicano, tras la orden del presidente Donald Trump de cerrar la frontera.

Los migrantes, en su mayoría de Venezuela, Cuba y países de Centroamérica, se aglomeran desde el fin de semana frente a la Comar en Tapachula, la mayor ciudad del límite sur mexicano, y en Naucalpan, Estado de México, donde el organismo gubernamental atiende a centenares de personas a diario.

Mujeres cubanas y venezolanas improvisaron camas con sábanas sobre el suelo ante el gran número de personas que buscan la petición de asilo para evitar que las detenga el Instituto Nacional de Migración (INM).

La aglomeración derivó este lunes en empujones y gritos, por lo que llegaron efectivos de la Guardia Nacional (GN) con equipos antidisturbios.

Migrantes expresaron que ahora buscan quedarse en México ante las medidas de Trump, como deportaciones masivas, despliegue de miles de militares en la frontera y la eliminación de la aplicación ‘CBP One’ de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que permitía solicitar asilo desde territorio mexicano.

La cubana Jaqueline Alfonso decidió quedarse en México tras estar dos meses en Tapachula, pero afirmó que no ha recibido respuesta de la Comar.

“Hay que esperar, yo por lo menos, particularmente, no vine con ninguna intención de ir para Estados Unidos, yo vine para quedarme en México para hacer mis papeles porque mis intenciones son aquí en México y no ir para ninguna parte, por eso me molesta tanto que se demoren los papeles porque yo quiero hacer una vida aquí”, contó.

La saturación en la Comar ocurre tras una caída de casi la mitad de las peticiones de asilo en México en 2024, cuando hubo poco menos de 79.000 solicitantes tras el récord de 140.720 de 2023.

El gobierno mexicano ha prometido asistencia humanitaria para migrantes de otros países, pero ha avisado que negará asilo a quienes solo quieran el trámite para avanzar hacia Estados Unidos.

Por ello, el migrante ecuatoriano Kevin pide mejorar el sistema para evitar que se genere un caos y que las personas deban quedarse a dormir durante días para obtener una cita.

“Sí, son los efectos de Donald Trump y los efectos de las políticas en general. Pienso que los Estados deberían organizarse más, hay una serie de consecuencias, todo trae la migración hasta aquí y así estamos buscando algo mejor”, opinó.

Tumultos en la Comar, en Naucalpan

La misma situación se registra en las oficinas de la Comar en Naucalpan, Estado de México, donde miles de personas de Haití, Venezuela, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, entre otras, hacen largas filas para iniciar trámites legales que les permitan quedarse en el país y acceder a un empleo formal.

Hasta 3 mil personas se han congregado en este centro de atención desde la semana pasada, que tiene capacidad para atender a un máximo de 300 personas diarias. Debido a esta situación, muchos han optado por dormir en los alrededores para garantizar un turno y ser atendidos lo más pronto posible.

Según datos de la Comar, durante el 2024 se registraron 78 mil 975 solicitudes de protección en México. La oficina con mayor demanda fue la de Tapachula, Chiapas, donde se recibieron 50 mil 742 solicitudes, seguida por la Ciudad de México con 14 mil 367, y Tabasco con 4 mil 537.

En cuanto a las nacionalidades de los solicitantes, los hondureños lideraron las peticiones con 27 mil 888 solicitudes, seguidos por los cubanos con 17 mil 884 y los haitianos con 10 mil 853. También destacan los migrantes de El Salvador (5 mil 479), Venezuela (5 mil 419), y Guatemala (3 mil 725). Otros países de origen incluyen Colombia (2 mil 315), Ecuador (mil 048), Nicaragua (940) y Chile (817).

La crisis en Naucalpan refleja la creciente presión que enfrenta México como país receptor de migrantes, muchos de los cuales buscan refugio o un camino legal para establecerse ante las difíciles condiciones en sus lugares de origen. Mientras tanto, las autoridades enfrentan el desafío de ampliar la capacidad de atención y agilizar los procesos para responder a esta creciente demanda.

Estadísticas de la Comar

La Comar deberá afrontar los nuevos retos en materia migratoria con un rezago de casi 60 por ciento de las solicitudes que presentaron el año pasado los migrantes extranjeros que iniciaron el trámite en México.

De acuerdo con el último informe de la Comar, al concluir 2024, casi 79 mil personas iniciaron un trámite para solicitar refugio. Esta Comisión resolvió, ya sea de manera positiva o negativa, 42 por ciento, mientras el resto sigue pendiente.

Aunque 79 por ciento de las peticiones son aceptadas, los procesos tardan incluso más de un año.

En 2024, la Comar resolvió como positivas 24 mil 969 solicitudes, y en mil 886 casos concedió una protección complementaria. Casi 7 mil fueron considerados negativos o rechazados. Cumplieron un año sin tener una respuesta, 45 mil 131 peticionarios.