Chicago “Live In Concert” llegará a la Arena CDMX

El próximo 16 de mayo a las 21:00 horas

Una oportunidad para disfrutar de sus clásicos en una versión, más cercana y emocional

La icónica banda estadounidense Chicago¡regresa a México! con su tour “Live in Concert”, una serie de conciertos acústicos, ofreciendo a sus seguidores una experiencia única y nostálgica, una noche insuperable en la ARENA CDMX, el 16 de mayo a las 9:00 de la noche.

En esta nueva gira “Live in Concert” los fans podrán disfrutar de grandes éxitos como: «If You Leave Me Now», «Saturday in the Park», «Hard to Say I’m Sorry» y «25 or 6 to 4», en un formato íntimo y especial. Un regreso imperdible para los amantes de la música de Chicago.

A lo largo de su carrera, Chicago ha logrado cautivar a generaciones con su sonido inconfundible y su poderosa presencia en el escenario. Este tour será una oportunidad única para disfrutar de sus clásicos en una nueva versión, más cercana y emocional, lo que promete ser una experiencia inolvidable para todos sus seguidores en México.

No pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia.

RECUADRO:

Arena CDMX: ​

– Venta al Público en General: A partir del jueves 30 de enero, a las 10:00 horas.

– Puntos de venta: A través del sistema www.superboletos.com, en taquillas de la Arena CDMX, Palacio de Hierro y Soriana.