El Vive Latino listo para festejar 25 gloriosos años

Con homenaje a Pau Donés



***Se llevará a cabo los días 15 y 16 de marzo en el estadio GNP

En una vibrante conferencia de prensa celebrada en el Teatro Metropólitan, el festival Vive Latino anunció su 25 edición, que tendrá lugar los días 15 y 16 de marzo de 2025 en el Estadio GNP Seguros.

Jordi Puig, director del festival, destacó las principales novedades y actuaciones esperadas para este evento tan especial, asimismo, se reveló el cartel oficial de las bandas que conformarán este año el festival, conmemorando 25 gloriosos años de historias, canciones, colaboraciones, documentales, cerveza, baile, sonrisas y contando.

Con la presencia de artistas y representantes de la industria, la conferencia reveló un cartel impresionante que incluye tanto talentos nacionales como internacionales. Entre las bandas confirmadas se encuentran los legendarios Scorpions, la icónica banda mexicana Caifanes, Rüfüs Du Sol, Molotov y Mon Laferte. Puig mencionó que esta edición será un homenaje a la rica historia del festival, que ha sido fundamental para la escena musical en español. Además, este año se rendirá un emotivo tributo al fallecido Pau Donés, exvocalista de Jarabe de Palo, programado para el primer día del festival

Agregaron que, después de que el año pasado cambiaran de recinto por remodelaciones este año vuelven al estadio GNP, además de que tendrán un reacomodo en los escenarios para mejorar la experiencia.

Por otro lado, Emmanuel del Real sorprendió a los asistentes con la presentación de su nuevo sencillo “Princesa”, que sin duda dejó cautivados a todos los presentes, que ven en este personaje un gran legado de rock en el país.

Por su parte, Rodrigo Guardiola baterista de Zoe confirmó que la banda pisará el escenario solo para el festival por el amor que le tienen, destacando también que son la banda que más veces ha tocado en el Vive Latino.

Otra de las sorpresas anunciadas fue la participación del luchador Místico que ofrecerá un combate, así mismo contaran con la presencia Kemonito, Kemalito, Euforia, Soberano Esfinge Templario, Máscara Dorada, Prometeo, Neón Bravo, Zandokan Jr, Hijo del Villano III, Kratoz Elemental,Nitro, Raider, Kabula, Dulce Gardenia, Century, Chico Calavera.

Es decir, que la edición 2025 de Vive Latino no solo se centrará en la música, sino que también integrará el regreso del stand-up comedy, la lucha libre y el intercambio cultural. Amazon Music, el presentador oficial del evento, junto con Banamex y Heineken, quienes refuerzan su compromiso con la sostenibilidad y el compromiso comunitario. El festival se mantendrá libre de plásticos de un solo uso, subrayando así la importancia de las prácticas eco-amigables.

Las bandas confirmadas son Alto Grado, Árde Bogotá, Caifanes, Ckovi, Caloncho, Clubz, Daniel Me Estás Matando, Dillom, Drims, Duncan Dhu, El Gran Silencio, Él Mató a un Policía Motorizado, Foster the People, Ginebras, Happy-Fi, Iseo & Dodosound, Jesse Baez, León Benavente, Little Jesus, LosPetitFellas, Los Ángeles Azules, Meme del Real, Molotov, Nortec: Bostich + Fussible, Pressive, Royal Republic, The Guapos, Robot95, Scorpions, Usted Señálemelo, Siddhartha, Astropical , Aterciopelados, Cuarteto de Nos, División Minúscula, Draco Rosa, Easykid, Eden Muñoz, Efecto Pasillo, El Haragán y Cía., El Kuelgue, Jay de la Cueva, Kany García, Los K’oxm’teles, Kikou, Keane, La Delio Valdez, La Lupita, Los Concorde, La Santísima Voladora, Los Esquizitos, Los Planetas, Motel, Midnight Generation, Mon Laferte, Mikel Izal, Porter, Rüfüs Du Sol, Sepultura, Vilma Palma e Vampiros, Víctimas del Dr. Cerebro y Zoé.

Para los usuarios de Amazon Prime que quieran asistir al festival tendrán un descuento en la compra de boletos, el cual podrá ser usado a la hora de comprarlos mostrando un correo que les llegara a todos previamente.

Se espera que el 2025 atraiga a miles de fans de todo el mundo, consolidando la posición de Vive Latino como uno de los festivales más influyentes de América Latina. Con un enfoque en ofrecer experiencias mejoradas para los asistentes y fomentando la sostenibilidad ambiental, el festival promete ser una celebración memorable de la música y la cultura.

Vive Latino a lo largo

de más de dos décadas

Desde su debut en 1998, el Vive Latino ha evolucionado de manera significativa, adaptándose a los cambios en la industria musical y las expectativas del público, mientras mantiene su esencia como un festival de rock y música alternativa.

Años Iniciales (1998-2005): Inicialmente, el Vive Latino se centró en el rock en español, proporcionando una plataforma para bandas tanto emergentes como consolidadas en la escena musical iberoamericana. Bandas como Caifanes, Molotov, y Los Fabulosos Cadillacs fueron protagonistas en las primeras ediciones.

Ampliación de Géneros (2005-2010): El festival comenzó a abrirse a otros géneros, incluyendo reggae, ska, y música electrónica, lo cual atrajo a una audiencia más diversa. Esta expansión reflejaba el panorama musical cambiante y permitió que el festival se mantuviera relevante.

Internacionalización (2010-2015): La inclusión de bandas y artistas de renombre internacional se volvió más prominente, con la participación de grupos como Nine Inch Nails y Blur. Este enfoque ayudó a incrementar la presencia del Vive Latino en el panorama global de festivales musicales.

Innovación y Sostenibilidad (2015-Presente): Más recientemente, Vive Latino ha incorporado iniciativas de sostenibilidad y tecnologías innovadoras. Desde la eliminación de plásticos de un solo uso hasta colaboraciones con Amazon Music para la transmisión en vivo del evento. Además, se ha vuelto un espacio inclusivo que resalta la colaboración entre artistas, como el proyecto Astropical, que combina talentos de Colombia y Venezuela.