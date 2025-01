Reportan 15 mil afectados por una red de defraudadores al Infonavit

Tan sólo en la península de Yucatán

Son datos recabados por el instituto de vivienda tan sólo del 2012 al 2018

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La red de fraude a derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha afectado a 15 mil personas en la Península de Yucatán. Según el informe presentado por Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, estos fraudes ocurrieron entre 2012 y 2018, perjudicando principalmente a los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Los despachos legales involucrados implementaron una estrategia de juicios masivos en estados distintos al lugar de residencia de los derechohabientes. Esto se hacía para evitar notificar al trabajador sobre los procesos legales en su contra. En el caso de Quintana Roo, de 8 mil 181 demandas, sólo 119 se interpusieron en la entidad y el resto fuera del estado. En Yucatán, 6 mil 357 personas fueron víctimas de estos fraudes, mientras que en Campeche, se registró un total de 907 casos.

Esta situación derivó en que muchos derechohabientes perdieran la propiedad de su vivienda sin haber tenido la oportunidad de defenderse legalmente. En total, más de 22 mil derechohabientes fueron afectados sólo en estos tres estados. Estos fraudes no sólo representaron un impacto económico significativo para los afectados, sino también una pérdida del patrimonio y estabilidad familiar.

Mario Machuca Sánchez, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Cancún, explica que en su momento se atendieron casos a través del área jurídica del sindicato, logrando resolver a favor del trabajador. “Estamos convencidos de que muchos tuvieron adeudos, no porque quisieran, sino por dificultades de pago, que pudieron tener negociaciones. Vemos ahora positivo que desde el gobierno federal se estén tomando cartas en el asunto”, explicó.

Y concluyó que, incluso en algunos casos. la morosidad fue culpa del patrón que no pagó las contribuciones, pero al trabajador se le descontaba vía nómina y no se enteraba que no estaban pagando ante el Infonavit. “Algo que fue muy común, pero desde la CROC a través del área jurídica se trabajó”, concluyó.

El Infonavit ha implementado medidas para proteger a los derechohabientes y evitar que estos fraudes vuelvan a ocurrir. Desde 2020, la administración ha detenido los desalojos y desistido de los juicios masivos que afectaban a miles de trabajadores. Además, se han presentado denuncias penales en Nayarit y otros estados clave para responsabilizar a los despachos y funcionarios involucrados.

Se dispara violencia de género

En un esfuerzo por proteger a las víctimas de violencia de género y familiar, las autoridades de José María Morelos han implementado órdenes de restricción en un total de 35 casos. Estas medidas buscan salvaguardar la integridad de las víctimas y prevenir futuros actos de violencia.

Las órdenes de restricción, dictadas por los tribunales, prohíben a los agresores acercarse a las víctimas y sus domicilios. Estas medidas se aplican tanto en la cabecera municipal como en las comunidades de Kancabchen, Naranjal, Dziuché, Sabán, Huay Max y Sacalaca, entre otras.

Entre los casos más destacados se encuentran mujeres de diversas edades que han sido víctimas de violencia doméstica, así como menores de edad expuestos a situaciones de peligro por parte de sus agresores. Las órdenes de restricción varían en duración, con algunas extendiéndose hasta marzo de 2025.

Estas medidas de protección buscan no solo prevenir nuevos actos de violencia, sino también permitir que las víctimas puedan reconstruir sus vidas en un ambiente seguro. Las autoridades locales han enfatizado la importancia de estas acciones para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas afectadas.