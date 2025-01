Donald Trump planea enviar a Guantánamo a migrantes criminales

Endurecimiento de medidas

Desconfía que en sus países de origen los vayan a retener

Como una medida más para contener el flujo de migrantes indocumentados a Estados Unidos, el presidente Donald Trump, promulgó la Ley Laken Riley, que otorga mayores poderes a las autoridades federales para deportar a migrantes que se encuentran en ese país de manera ilegal y que han sido acusados de delitos y anunció que planea enviar a los “peores delincuentes extranjeros” a un centro de detención en la Bahía de Guantánamo, en Cuba.

La ley bipartidista, la primera aprobada durante el segundo mandato de Trump, lleva el nombre de Riley, una estudiante de enfermería de Georgia de 22 años que fue asesinada el año pasado por un venezolano que vivía en Estados Unidos de manera ilegal.

Trump ha prometido aumentar drásticamente las deportaciones, pero también dijo en la ceremonia que no confiaban en que algunas de las personas enviadas de vuelta a sus países de origen se quedaran allí.

“Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los vayan a retener porque no queremos que vuelvan, así que los vamos a enviar a Guantánamo”, dijo Trump. Afirmó que instruirá a los funcionarios federales para que preparen las instalaciones en Cuba para recibir a criminales migrantes.

“Tenemos 30,000 camas en Guantánamo para detener a los peores delincuentes extranjeros que amenazan al pueblo estadounidense”, señaló el presidente.

La Casa Blanca anunció poco después que Trump había firmado un memorando presidencial sobre Guantánamo. Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes no tardaron en expresar su consternación.

Historia de abusos en Guantánamo

“La historia de abusos de la Bahía de Guantánamo habla por sí misma y sin lugar a dudas pondrá en peligro la salud física y mental de las personas”, dijo Stacy Suh, directora de programas de Detention Watch Network, en un comunicado.

Trump dijo que la medida duplicaría las capacidades de detención de Estados Unidos, dijo Trump en la ceremonia de promulgación, y añadió que Guantánamo es “un lugar difícil de salir”.

La instalación de Guantánamo podría albergar a “criminales peligrosos” y personas que son “difíciles de deportar”, señaló un funcionario del gobierno federal que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para discutir públicamente el asunto.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que el gobierno buscará financiamiento a través de los proyectos de ley de gastos que el Congreso debatirá eventualmente. El “zar fronterizo”, Tom Homan, indicó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) administraría la instalación en Cuba y que “los peores de los peores” podrían ir allí.

La base militar ha sido utilizada para albergar a detenidos de la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo durante años. Pero las autoridades también han detenido a migrantes en el mar en una instalación conocida como el Centro de Operaciones Migratorias en Guantánamo, un lugar que Estados Unidos ha alquilado durante mucho tiempo al gobierno cubano. Muchos de los alojados allí han sido migrantes de Haití y Cuba.

Redadas del ICE arrasan con todo migrante, tenga antecedentes penales o no

Para cumplir con el alto número de detenciones de migrantes con antecedentes penales en Estados Unidos, ofrecidas por el presidente Donald Trump, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) están deteniendo no sólo a migrantes indocumentados con antecedentes criminales sino a todo aquel que detengan y no compruebe estancia legal.

El abogado Jorge Montes, quien atiende casos de migrantes en Chicago, Illinois, relata casos presentados por personas indocumentadas: «Me llegaron videos de incidentes en los suburbios, donde las autoridades de ICE están tumbando hasta puertas para entrar y en algunos casos ni respetando el requisito de presentar orden de cateo, o alguna orden judicial; nada más entraron a la vivienda y sacaron a las personas a la fuerza».

“Los agentes migratorios no están alcanzando las altas cifras de detenciones calculadas y por ello estarían arrestando no sólo a migrantes indocumentados con antecedentes criminales sino a otros. Los arrestos, agregó, ocurren no sólo en las residencias, sino en restaurantes y fábricas”, señaló.

“Además, el presidente abrió la puerta para que puedan hacer lo que antes no se permitía que es entrar en una escuela, que era espacio sagrado, a una iglesia, y a un hospital”, subrayó el abogado.

“La línea oficial de las autoridades es que están buscando sólo a personas con antecedentes criminales, y quieren apaciguar a todo mundo y tranquilizarlo. El hecho es diferente. Lo que pasa es que hay personas alrededor de estas personas que no tienen documentación y se las están llevando también. Las están arrestando también y esto está aconteciendo una y otra vez”, dijo el abogado.

Confusión de migrantes

La ciudad de Chicago es una ciudad “santuario”, lo que quiere decir que sus policía no va a cooperar con las autoridades federales, pero si los agentes del ICE tocan y dicen nada más «somos la policía», pero no especifican que son la Policía del ICE, pues mucha gente les abre la puerta, al abrirle la puerta ya les dieron acceso y procede el arresto si no comprueban estancia legal, explica el abogado.

Ante los cuestionamientos de que si los migrantes están obligados a abrir la puerta a la policía es que si tienen orden de cateo, los migrantes sí están obligados a abrir la puerta.

Muchas veces se puede pedir que se meta la orden de cateo abajo de la puerta o que se enseñe por la mirilla de la puerta y de esa forma la persona puede verla y tienen que asegurarse que viene firmado por un juez. De ser así, sí tienen la obligación de abrir la puerta.