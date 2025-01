Anhuar López Romero, egresado UAEMéx,responsable de componente para auto eléctrico de Stellantis

El Ingeniero en Plásticos, de solo 34 años de edad y originario de Calimaya, trabaja para Stellantis desde abril de 2022, en México, y desde octubre de 2023 en Estados Unidos

Para la Jeep Wagoneer S, el primer Jeep eléctrico de la compañía y que se ensambla en la planta de la ciudad de Toluca, diseñó, desarrolló y validó el frunk o cajuela frontal

Tianguistenco, Méx.- Anhuar López Romero, egresado de la carrera de Ingeniería en Plásticos de la Unidad Académica Profesional Tianguistenco de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), es el primer mexicano responsable del diseño, desarrollo y validación de un componente para un auto eléctrico de Stellantis –la multinacional automotriz más grande del mundo-: el frunk o cajuela frontal de la Jeep Wagoneer S, primer vehículo 100 por ciento eléctrico en la historia de Jeep.

El ingeniero, de solo 34 años de edad y originario del municipio mexiquense de Calimaya, trabaja para Stellantis desde abril de 2022, en México, y desde octubre de 2023 en Estados Unidos.

El universitario indicó que desarrolla su trabajo en el área de interiores, específicamente en el área de subframe o la parte inferior del auto, la parte de la cajuela y, en particular, en los autos eléctricos, que a diferencia de los de combustión, tienen en la parte delantera, donde ya no hay un motor, un hueco a ocupar con nuevos componentes como el frunk o cajuela frontal.

Para la Jeep Wagoneer S, que curiosamente se ensambla en la planta de la ciudad de Toluca, precisó, diseñé, desarrollé y validé el frunk o un contenedor extra que tienen los autos eléctricos y que no solo es una caja, ya que tiene una serie de componentes y subcomponentes que toma un tiempo desarrollar.

Explicó que el reto al diseñar un frunk es que no hay mucha información al respecto, ya que este componente llegó con el surgimiento de los autos eléctricos, así que para el desarrollo fue fundamental el apoyo de un equipo europeo de la compañía, cuyos integrantes tienen más conocimientos y experiencia al respecto.

“Y es que hay que considerar, sobre todo, los retos relativos a las regulaciones, ya que se exige que los autos sean cada vez más seguros para los usuarios. Por ejemplo, en un accidente vial el frunk que diseñé y desarrollé está validado para absorber la mayor carga del impacto, es decir, el vehículo absorberá el mayor daño, protegiendo al conductor y a terceros. Así, para que el desarrollo fuera validado tuvo que ser probado en muchas simulaciones”, dijo.

Este frunk, puntualizó, está conformado por cinco piezas. Se desarrolló en un total de 18 meses y yo lo tomé al sexto mes de trabajo. Un desarrollo como este implica cinco pasos y yo lo tomé en el paso tres, que junto con el cuatro, son los más críticos, ya que implican muchas simulaciones, evaluaciones y aprobaciones. Hubo muchos errores y aciertos durante el desarrollo, que finalmente representaron muchas horas de trabajo, aseveró.

Profesores, principal fortaleza de Ingeniería en Plásticos de la UAEMéx

Con respecto a su elección de estudiar Ingeniería en Plásticos en la UAEMéx, Anhuar López Romero señaló que la carrera tenía apenas dos años de haberse ofertado en la Unidad Académica Profesional Tianguistenco cuando él inició sus estudios de licenciatura.

“Vine a pedir informes y fueron muy amables conmigo. Mi familia no estaba muy de acuerdo en que estudiara Plásticos porque era una carrera nueva. Les preocupaba el mercado laboral, pero mi lógica era que estamos rodeados de plásticos y no me costaría conseguir trabajo”, dijo.

Agregó que ya estudiando, dudó de su elección, “debido a que la carrera estaba más enfocada a la manufactura y que los primeros cuatro semestres fueron de muchos números, pero cuando tuve mi primera clase de polímeros quedé enamorado y tuve la certeza de que esto era lo mío”.

“Sin embargo, un factor determinante para que continuara en la carrera fue el claustro académico. La mayoría de profesores trabajaban directamente en la industria del plástico, así que hubo periodos en los que incluso, teníamos clases los sábados de 7 de la mañana a 5 de la tarde, ya que los docentes no podían impartir clases en otro momento, pero aprendimos mucho de ellos y nos dieron un panorama más certero de la industria”, afirmó.

Así, por ejemplo, el universitario tuvo oportunidad de hacer sus prácticas profesionales en el área de plásticos del Centro de Investigación y Asistencia Técnica (CIATEQ), donde estuvo dos años, lo cual le permitió complementar en la práctica lo aprendido en las aulas.

En este contexto, consideró que es necesario enfocar más la carrera de Ingeniería en Plásticos de la UAEMéx al diseño y desarrollo de materiales, principalmente de materiales sustentables, lo cual permitiría que los egresados se posicionarán de mejor manera en el mercado laboral.

López Romero relató que al egresar de la UAEMéx su trayectoria académica tuvo una pausa, ya que con un amigo de la infancia emprendió un negocio de ventas por internet y posteriormente, viajó por todo México y en 2019 hizo voluntariados en Canadá.

A finales de 2019 regresó a México y luego vino la pandemia, así que fue hasta 2021 cuando empezó a aplicar a empresas como Nissan, Ford y Stellantis, donde finalmente lo aceptaron para trabajar en la Ciudad de México, en una posición de la que escaló hasta llegar a Estados Unidos. “Cuando estudiaba lo único que tenía claro era que quería trabajar en el extranjero y hoy estoy viviendo ese propósito”, concluyó.

Anhuar López Romero es el menor de cuatro hermanos, aficionado a la fotografía y la cocina. Le gusta el rock alternativo, la música con mariachi y la salsa y siempre ha practicado algún deporte, principalmente natación y fútbol americano.