Alejandro Fernández recibirá un galardón a la excelencia

Durante el Premio Lo Nuestro 2025

Además actuará en vivo y celebrará sus múltiples nominaciones

Univisión ha anunciado que el ícono de la música regional mexicana, Alejandro Fernández, será una de las estrellas más destacadas en la 37ª edición de Premio Lo Nuestro.

El Potrillo será honrado con el prestigioso Premio a la Excelencia, en reconocimiento a su legado y contribución a la música mexicana y la cultura latina. Además, Fernández ofrecerá una presentación especial en vivo durante la ceremonia, que se llevará a cabo el 20 de febrero en el Kaseya Center de Miami y será transmitida en vivo por Univisión a las 7:00 PM ET / 6:00 PM CT.

Alejandro Fernández también celebra cinco nominaciones este año, reflejando su inmenso impacto en la industria musical y su compromiso con la excelencia. Sus nominaciones incluyen:

La Mezcla Perfecta del Año: “La Tóxica” – Alejandro Fernández & Anitta

Artista Masculino del Año – Música Mexicana

Colaboración del Año – Música Mexicana: “La Cumbia Triste” – Los Ángeles Azules &

Alejandro Fernández

Canción Mariachi/Ranchera del Año: “La Tóxica” – Alejandro Fernández & Anitta

Álbum del Año – Música Mexicana: ‘Te Llevo en la Sangre’

Cuatro veces ganador del Latin Grammy, Fernández obtuvo recientemente el Latin Grammy 2024 al Mejor Álbum Ranchero/Mariachi por ‘Te Llevo en La Sangre’, su 17° álbum de estudio. Posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, es parte del Salón de la Fama de Billboard y ha sido reconocido con el Icon Award de los Latin AMA, entre otros logros. Su más reciente lanzamiento, “No Me Sé Rajar”, debutó en el #1 en la lista de Regional Mexicano de Billboard, convirtiéndose en el artista solista con más No. 1s (11) en esta década dentro del género de más rápido crecimiento en el mundo.

Hizo historia en 2009 al colocar tres álbumes simultáneamente en el Top 10 de la lista Top Latin Albums de Billboard, y es el primer artista en lograr álbumes #1 en cuatro décadas consecutivas (1990, 2000, 2010, 2020). En el ámbito digital, Fernández suma 900 millones de streams al año en Spotify, es parte del exclusivo Billionaires Program de Pandora, y acumula 8 mil millones de visualizaciones en YouTube.

Con más de 30 años de trayectoria, ha llevado su música a 18 países de América y Europa. En Las Vegas, inició en 2003 la tradición de Fiestas Patrias, logrando un récord de ventas como solista durante 22 años consecutivos en esta ciudad. En México, rompió récords en la Plaza de Toros La México, convirtiéndose en el primer y único artista en agotar cuatro fechas con más de 160,000 asistentes en total. Ha sido invitado cuatro veces al prestigioso Festival Viña del Mar (2001, 2006, 2015, 2023).

Además de su impacto en la música, Fernández ha mostrado un fuerte compromiso con causas humanitarias. En 2020, dedicó su Latin Grammy a las víctimas de los huracanes en el sur de México y donó $1,000,000 MXP a la Cruz Roja Mexicana. En 2023, se unió al Teletón México para apoyar a los afectados por el huracán Otis en Acapulco. Ese mismo año, el Congreso de EE.UU. lo reconoció por su legado musical y su labor filantrópica, destacando su impacto en la comunidad latina a nivel mundial. Este año, fue uno de los primeros artistas latinos en donar fondos al Departamento de Bomberos de Los Ángeles durante los devastadores incendios en la ciudad, un lugar que considera su segundo hogar.

No te pierdas esta noche histórica en Premio Lo Nuestro 2025, donde se rendirá homenaje a Alejandro Fernández y se celebrará lo mejor de la música latina.

FECHAS DE LA GIRA “DE REY A REY”

Feb 14 – Mérida, MX / Foro GNP

Mar 15 – Acapulco, MX / Arena GNP Seguros

Mar 22 – Torreón, MX / Coliseo Centenario

May 10 – Seattle, WA / WAMU Theater @Lumen Field

May 11 – Portland, OR / Alaska Airlines’ Theater of the Clouds

May 17 – San José, CA / SAP Center

May 18 – Anaheim, CA / Honda Center

May 21 – Highland, CA / Yaamava’ Theater

May 23 – Salt Lake City, UT / Maverick Center

May 24 – Denver, CO / Bellco Theater

May 30 – Houston, TX / Toyota Center

May 31 – San Antonio, TX / Frost Bank Center

Jun 01 – Austin, TX / HEB Center at Cedar Park

Jun 06 – Chicago, IL / United Center

Jun 08 – Toronto, ON / Coca-Cola Coliseum

Jun 13 – Reading, PA / Santander Arena

Jun 14 – Brooklyn, NY / Barclays Center

Jun 15 – Fairfax, VA / EagleBank Arena

Jun 19 – Atlanta, GA / Gas South Arena

Jun 21 – Miami, FL / Kaseya Center

Jun 22 – Estero, FL / Hertz Arena

Sep 05 – Hidalgo, TX / Payne Arena

Sep 06 – Fort Worth, TX / Dickies Arena

Sep 07 – El Paso, TX / UTEP Don Haskins Center

Sep 12 – Phoenix, AZ / Arizona Financial Theatre

Sep 13 – Las Vegas, NV / MGM Grand Garden Arena

Sep 15 – Las Vegas, NV / MGM Grand Garden Arena

Sep 19 – Sacramento, CA / Golden 1 Center

Sep 20 – Los Ángeles, CA / The Kia Forum

Sep 21 – San Diego, CA / Viejas Arena