Linkin Park deslumbra a la CDMX con show Sold Out

Después de 10 años

México fue el arranque de su gira mundial From Zero 2025

Después de 10 años, la banda, Linkin Park conformada por Mike Shinoda, Brad Delson, Dave “Phoenix” Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong y Colin Brittain, se presentó en el Estadio GNP Seguros de la CDMX dando inicio así a su gira mundial donde los más de 65,000 mil asistentes que se dieron cita pudiendo disfrutar de los mayores éxitos de la agrupación, entre los que destacaron los temas de su más reciente material discográfico titulado From Zero. El álbum From Zero es el primer álbum de larga duración desde 2017 e inauguró oficialmente la nueva etapa de Linkin Park.

El concierto, dividido en cinco actos, comenzó con la energía de «Somewhere I Belong», que rápidamente encendió la atmósfera de todo el Estadio GNP Seguros. Con su distintiva voz, Mike Shinoda comenzó a cantar y también aprovechó para agradecer al público mexicano, acto seguido, la vocalista Emily Armstrong, no pudo evitar gritar “‘Viva México”, frase que hizo enloquecer a todo el recinto. Para este primer acto, Linkin Park también presentó “Crawling”, “New Divide”, y “The Emptiness Machine”.

En un giro emocionante, el segundo acto abrió con “The Catalyst”, asimismo, sin dejar de lado que cantaron el tema “Over Each Other” de su nuevo álbum From Zero y la presentación continuó con los solos de Joe Hahn y Mike Shinoda. Durante el tercer acto, la agrupación no perdió la oportunidad de entonar uno de sus mayores éxitos “What I’ve Done”. Ya acercándose a la penúltima parte del concierto, presentaron el tema “In The End”, canción que es considerada la más reproducida de Linkin Park a la fecha.

Para el quinto y último acto, la banda presentó el single titulado “Heavy Is The Crown” himno del Campeonato Mundial 2024 de League of Legends, y lo que marcó la primera colaboración de la banda con Riot Games, para posteriormente despedirse del público chilango con la canción “Bleed It Out”, tema que hizo retumbar todo el Estadio GNP Seguros.

Cabe destacar que previo al concierto de Linkin Park en CDMX, se realizaron varias actividades para los fans, entre ellas, una tienda pop-up que contó con artículos exclusivos y limitados que sólo los más afortunados pudieron conseguir, también, unos mariachis interpretaron los temas “The Emptiness Machine” y “In The End” mediante un recorrido llevado a cabo en distintos puntos de la ciudad al que asistieron más de 500 fans y por último, se realizó un tamaliza donde se repartieron alrededor de mil tamales en tres diferentes locaciones de la Ciudad de México, encuentro que sirvió como punto de reunión entre los seguidores del grupo horas antes de su concierto. Todas estas actividades causaron mucha euforia entre los capitalinos, quienes no pudieron evitar emocionarse por todas las sorpresas que la banda tendrá preparadas para los mexicanos durante sus próximos shows en la República Mexicana.

Por otro lado, antes del show, Aurea Lemos (Director, International Marketing LATAM), Alejandra Rubalcava (Sr. Manager, International Marketing) y Ana Fonseca (Sr. Manager, Content and Social) de Warner Music México, le entregaron un reconocimiento a la banda por obtener más de 2.1 billones de streams a la fecha en el país.