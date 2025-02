Maribel Guardia se queda con su nieto de 7 años de edad

Tras denunciar a su nuera Imelda Tuñón

***Alega que el menor ha sido expuesto a situaciones inadecuadas debido a las adicciones de su madre

La actriz y conductora costarricense Maribel Guardia se ha visto envuelta en una situación legal con su nuera, Imelda Garza-Tuñón, viuda de su hijo Julián Figueroa, debido a los presuntos problemas de adicciones de la joven.

En este marco, Guardia ha interpuesto una denuncia por violencia familiar en contra de Garza-Tuñón, alegando que su nieto, José Julián, de 7 años, ha estado expuesto a situaciones inadecuadas debido a las adicciones de su madre

Fue entre lágrimas que Maribel Guardia explicó “con esta situación me siento muy triste, pues Imelda tiene problemas de alcohol y drogas, además de sufrir bipolaridad, es por lo que decidí hacer esta denuncia, sé que ama a su hijo, pero eso no basta. Nunca creí tener que hacer esto”.

La actriz relató algunos episodios que la hicieron llegar a esto “Puse cámaras en mi casa y me di cuenta que dejaban cosas detrás de la virgen en la madrugada, si te entregan un paquete normal lo hacen a la luz del día, sin esconder cosas, el niño dijo que un día al abrir la puerta del cuarto de su madre, encontró que había dos hombres en su cama, él no tiene por qué ver ese tipo de cosas”.

En cuanto a cómo está el niño dijo “el niño sigue yendo a la escuela y escucha historias de sus compañeritos similares, sobre padres que se están divorciando o niños que solo bien con su mamá así que no se siente tan extrañado, hace unos días invite a sus amigos y a sus mamás a la casa para que pasaran un buen rato”.

Sobre Imelda Tuñón declaró “Yo quiero que se rehabilite, le he dicho que necesita ayuda, no acepta que tiene un problema, y eso es lo más importante que debería hacer. Tiene 33 años debe hacerlo por su voluntad e internarse en una clínica, yo no puedo hacerlo, pero le ofrezco mi ayuda y pagar su tratamiento. En la escuela dijo que hemos ocupado su lugar y es porque ella no se toma el tiempo. No fue al evento donde su hijo ganaría tres cintas de taekwondo por que se le olvido”.

Por el momento el Maribel Guardia se encuentra cuidando de Julián mientras transcurren los 90 días antes de la audiencia, mientras tanto contará con visitas espontaneas para corroborar el buen estado del niño “Yo he estado con él, le puse un póster de su mamá y le digo diario que su mamá lo ama, le pago todo al niño. Creo que sabían que, si me lo daban a mí o al papá de Imelda no importaba, sabían que estaría a salvo, al final creo me lo dieron a mí porque ha vivido conmigo desde que nació, ahí tiene su cuarto, sus cosas. Mi tranquilidad sería que Imelda aceptara ayuda, si ella y una clínica me demuestran que esta sana yo estaré bien, al final la ley lo decidirá”.

Maribel Guardia confesó que ha dedicado más tiempo a su nieto, pues cuenta que hasta ha rechazado trabajo con tal de su bienestar “rechace una telenovela hace poco para estar con mi nieto, no me importa si se acaba mi carrera, mientras esto se arregle y él regrese a manos de su madre estando sana. Deseo que Julián regrese a sus brazos y le pido a Dios por ella y que acepte que tiene un problema y me duele mucho que nuestra relación termine así, no me quiero quedar con él, solo quiero que este a salvo” Concluyó.

Imelda Garza-Tuñón, por su parte, ha exigido justicia para recuperar a su hijo y ha compartido en redes sociales su deseo de reunirse con él. «¡Te pido que me regreses a mi hijo!», escribió en una publicación reciente.