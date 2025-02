Steven Wilson, visitará México con dos imperdibles conciertos

El genio del rock progresivo

13 de octubre en Guadalajara y 14 del mismo mes en Ciudad De México

Prepárense para una experiencia sonora única, porque Steven Wilson, uno de los músicos y productores más influyentes del rock progresivo, traerá su talento y visión artística a México. La cita es el próximo 13 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 14 de octubre en el Pepsi Center de la Ciudad de México. Dos noches que prometen ser inolvidables para los amantes de la música.

The Overview: Una nueva era de Steven Wilson

Este año, Steven Wilson está listo para sorprendernos con The Overview, su más reciente disco de estudio que verá la luz en marzo de 2025. Este lanzamiento será acompañado por un estreno exclusivo de una película conceptual en el BFI IMAX de Londres el próximo 25 de febrero, marcando un momento épico en su carrera. The Overview no sólo es un álbum, sino una obra de arte multidimensional que conecta música y cine, y que pronto conquistará escenarios internacionales.

Con una trayectoria impresionante, Steven Wilson es reconocido por ser el fundador, vocalista y cerebro detrás de la banda Porcupine Tree, además de haber trabajado con gigantes como Opeth, King Crimson, Jethro Tull y Yes, entre otros.

OCESAfact: Su estilo trasciende géneros, explorando desde la psicodelia y música ambiental hasta el pop, el metal extremo y la electrónica. Este eclecticismo le ha ganado el título de «personalidad musical bipolar», gracias a la constante evolución y sorpresa en cada uno de sus proyectos.

Cinco nominaciones al GRAMMY respaldan su maestría como músico y productor, confirmando su lugar como una de las figuras más icónicas del rock contemporáneo. Los conciertos de Steven Wilson no son sólo espectáculos: son viajes sensoriales que te transportan a un universo donde la música y las emociones se entrelazan de manera única.

Con un setlist que incluirá temas de The Overview y éxitos de su carrera, estas presentaciones serán un homenaje a su legado y un vistazo al futuro de su arte.

No pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única. Aparta tu lugar y únete a una noche inolvidable junto a Steven Wilson, un artista que redefine los límites de la música con cada paso que da. Nos vemos en octubre para vivir el rock progresivo como nunca. ¡Que no te lo cuenten!

Los boletos estarán en preventa Banamex el 5 de febrero, y un día después los podrás adquirir en las taquillas de los inmuebles o a través de www.tcketmaster.com.mx.